Čaputová reagovala na list europoslancov, zmena legislatívy o interrupciách by mala byť výsledkom diskusie

K zmenám sa prezidentka vyjadrí neskôr

Europoslanci sú znepokojení

15.9.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že zmeny v legislatíve v oblasti umelého prerušenia tehotenstva by mali byť predovšetkým výsledkom vecnej odbornej a verejnej diskusie a nemali by sa stať nástrojom spoločenského konfliktu.Pre agentúru SITA to v reakcii na list europoslancov uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec Prezidentka rešpektuje názor skupiny poslancov Európskeho parlamentu. „Jej úlohou je chrániť hranicu ústavnosti, ktorá môže byť prekročená každou právnou úpravou vrátane tejto," reagoval Strižinec a dodal, že ku konkrétnym zmenám sa Čaputová vyjadrí, keď zákon získa definitívnu podobu, „keďže sú avizované rôzne pokusy a snahy návrh modifikovať, či už zo strany rezortu zdravotníctva alebo aj poslancov koalície."Slovenskí europoslanci spolu s desiatkami ďalších europoslancov zaslali otvorený list prezidentke SR Zuzane Čaputovej a predsedovi Národnej rady SR (NR SR) Borisovi Kollárovi (Sme rodina).Vyjadrujú v ňom hlboké znepokojenie nad nedávnymi pokusmi niektorých poslancov NR SR o sprísnenie platnej legislatívy o umelom prerušení tehotenstva.Podpísaní europoslanci žiadajú poslancov NR SR, predovšetkým tých, ktorí reprezentujú strany súčasnej vládnej koalície, aby rešpektovali základné práva všetkých slovenských občanov pri ich samostatnom rozhodovaní o ich vlastnom zdraví a reprodukčných právach. Tie sú základom ich práva na rovnosť a súkromie týkajúce sa intímnych záležitostí fyzickej a psychickej integrity.„Žiadame preto upustiť od prijímania legislatívy, ktorá by takéto práva narúšala," dodávajú.