Čaputová rokovala na Ukrajine o obnove krajiny, považuje to za príležitosť pre slovenské firmy (video)

Zamínovanie Ukrajiny

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vyvodenie zodpovednosti

30.4.2023 (SITA.sk) - Na Ukrajine sa tam, kde sa nebojuje, rekonštruuje. Na tlačovej besede po návrate z Ukrajiny to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu to spomenula z dôvodu, že obnova a oprava Ukrajiny je príležitosťou pre slovenských podnikateľov a firmy. Dodala, že i toho sa týkali jej rokovania.Z oblastí, v ktorých by Slovensko mohlo pomôcť a spolupracovať, spomenula napríklad obnovu budov, ciest a infraštruktúry. Doplnila, že na Slovensku sú firmy, ktoré majú záujem investovať na Ukrajine.„Zamínovanie Ukrajiny je obrovský problém," vraví prezidentka. Dodala, že Ukrajina v súčasnosti patrí medzi najväčšmi zamínované krajiny a, ako im bolo vysvetlené, jeden deň vojny znamená 30 dní odmínovania. Ukrajinci podľa prezidentky majú záujem o pomoc pri odmínovaní. Podľa Čaputovej je i to jednou z príležitostí na pomoc a spoluprácu.Pred odchodom na Ukrajinu hovorila s povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom . Vláda SR má podľa hlavy štátu vytipovaný okruh podnikateľov, ktorí majú záujem realizovať sa na Ukrajine a kabinet dokončuje schému, ktorá by pomoc a spoluprácu mala uľahčiť.Slovenská republika patrila podľa prezidentky spolu s Francúzmi medzi prvých, ktorí ponúkli Ukrajine forenzných expertov. Dodala, že záujem slovenských expertov bol veľký.Ukrajina má podľa nej tiež veľký záujem o tím expertov, pretože pomáhajú so zberom dôkazov o vojnových zločinoch, čo Ukrajinci momentálne veľmi potrebujú. Prezidentka povedala, že zaistenie dôkazov je pomocou pre ich konzerváciu aj pre neskoršie vyvodenie zodpovednosti.Podľa prezidentky sa voči utrpeniu ľudí nesmieme obracať chrbtom. Dodala, že je rada, že Slovensko je na Ukrajine vnímané ako štát, ktorý je citlivý a empatický voči tomuto utrpeniu. Zdôraznila, že je potrebné pokračovať v podpore Ukrajiny.