Šéf Wagnerovej skupiny Prigožin presviedča Rusko na defenzívu, inak sa bude musieť stiahnuť

Upevnenie kontroly

Boje o Bachmut





Prigožinove vyhlásenia čoraz viac naznačujú rozkol medzi Wagnerovcami a ruskou armádou. Tá podľa Prigožina nedodala Wagnerovcom na Ukrajine muníciu, ktorá pritom údajne bola k dispozícii v armádnych skladoch. Prigožin tento týždeň vyhlásil, že Wagnerova skupina by v krátkom čase mohla prestať existovať, pretože jej chýbajú bojovníci a munícia.





30.4.2023 (SITA.sk) - Mecenáš ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin naďalej presviedča Kremeľ, aby sa v bojoch na východe Ukrajiny zameral na defenzívu. V najnovšej aktualizácii to uvádzajú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Líder Wagnerovej skupiny nedávno vyzval ruské úrady, aby vyhlásili takzvanú „špeciálnu vojenskú operáciu“ za ukončenú a sústredili sa na upevnenie kontroly na okupovaných územiach Ukrajiny.V sobotňajšom rozhovore s prokremeľským vojenským blogerom poznamenal, že ukrajinská protiofenzíva by sa mohla začať do 15. mája, ale ruská armáda sa podľa jeho názoru príliš neponáhľa s prípravami na odrazenie útokov.Spomenutý ruský oligarcha opäť tvrdil, že Wagnerovci budú pokračovať v bojoch o Bachmut, ale ak sa situácia okamžite nezlepší, budú sa musieť „organizovaným spôsobom stiahnuť alebo zostať a zomrieť“.„Prigožinovo pohrozenie stiahnutím sa z Bachmutu môže tiež naznačovať, že sa obáva, že ruské pozície v tyle Bachmutu sú zraniteľné voči protiútokom,“ uviedol ISW.