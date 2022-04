Čaputová: Rómske deti zo znevýhodneného prostredia majú malú šancu, aby v živote uspeli. Je to bludný kruh (video+foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Rómske deti, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, majú veľmi malú šancu, aby v živote mohli uspieť. Študovať na vysokej škole sa na Slovensku nepodarí ani jednému percentu rómskych žiakov.Dôvodom je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej bludný kruh generačnej chudoby, vylúčenia a mnohokrát aj predsudkov. Hlava štátu to povedala po piatkovom stretnutí s rómskymi študentami pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. „Medzinárodný deň Rómov má poukázať na rovnoprávnosť v zmysle rovností šancí a príležitostí. Práve preto je potrebné, aby štát robil všetky potrebné kroky v systémovej rovine, aby bolo umožnené mladým ľuďom a deťom dať rovnaké šance uplatniť sa a sebarealizovať sa,“ vyhlásila prezidentka.Pripomenula tiež, že pracovať by sa malo aj na osobnom postoji väčšiny k menšinám vrátane tej rómskej. „Aby sme ľudí nehodnotili podľa farby pleti alebo národnostnej príslušnosti, ale podľa ich vlastných osobnostných kvalít,“ dodala.Čaputová zaželala všetkým Rómom a Rómkam len to najlepšie k ich medzinárodnému dňu, a to najmä život v rovnosti a dôstojnosti.