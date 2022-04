Prezidentské voľby vo Francúzsku vrcholia, Le Penová sa pomaly doťahuje na Macrona

Le Penová sa doťahuje na Macrona

Klesajúca životná úroveň

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - V nedeľu sa vo Francúzsku uskutočnia prezidentské voľby. Jasným favoritom je súčasná hlava štátu Emmanuel Macron , ktorý v prieskumoch verejnej mienky pohodlne vedie pred ostatnými 11 kandidátmi.Jeho hlavnou oponentkou je krajne pravicová líderka Marine Le Penová , ktorej podpora sa v uplynulom období zvýšila a priblížila ju k Macronovi. Obaja politici majú dobrú pozíciu na to, aby sa 24. apríla stretli v druhom kole volieb.Na treťom mieste je podľa prieskumov krajne ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon . Za ním nasledujú ďalší krajne pravicový kandidát Éric Zemmour a konzervatívna kandidátka Valérie Pécresseová Veľký otáznik pre voľby však vytvára bezprecedentné množstvo nerozhodnutých voličov, ktorí zatiaľ nevedia za koho budú a či vôbec pôjdu hlasovať.Nízka volebná účasť by mohla mať na hlasovanie veľký dopad, varujú realizátori prieskumov. Jednou z hlavných obáv francúzskych voličov je klesajúca kúpna sila francúzskych rodín v súvislosti s rastúcimi cenami potravín a energií, ďalej sú to sociálne platby, bezpečnosť, imigrácia a životné prostredie.Mnohí však majú pocit, že sa kandidáti týmto problémom dostatočne nevenovali, z časti aj preto, že ich zatienila vojna na Ukrajine.