Čaputová sa prvýkrát stretla s gréckou prezidentkou, hovorili o klimatických zmenách i pomoci pri požiaroch (video)

14.3.2024 (SITA.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok predpoludním prijala na oficiálnej návšteve Slovenska grécku prezidentku Katerinu Sakellaropouluovú . Išlo o prvú návštevu po 11 rokoch a zároveň o prvé stretnutie prezidentiek.Zuzana Čaputová po spoločnom stretnutí povedala, že s gréckou prezidentkou hovorili o mnohých domácich a zahraničných výzvach, v ktorých môžeme bližšie spolupracovať.Medzi témy spoločného rozhovoru prezidentiek patril aj Trestný zákon , ktorý v Grécku nedávno prešiel zmenami, oblasť ľudských práv a rešpekt k právam menšín.Ďalšími témami spoločných rokovaní boli riešenie dopadov klimatickej zmeny, cestovný ruch ako aj o dianie na Ukrajine, kde slovenská hlava štátu ocenila pomoc, ktorú Grécko poskytuje.Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že v oblasti riešenia dopadov zmeny klímy chcú spolu s Gréckom spolupracovať, nakoľko táto téma trápi obe krajiny.„Už zajtra bude podpísané spoločné memorandum o spolupráci v oblasti prevencie a reakcie na katastrofy spôsobené požiarmi. Taká spolupráca môže byť užitočná aj pokiaľ ide o zelenú tranzíciu. Slovensko má veľmi skúsené a úspešne firmy v tejto oblasti, ale tak isto aj pokiaľ ide o oblasť spravodlivej transformácie našich bývalých uhoľných regiónov," dodala Čaputová a na záver prezradila, že prezidentka Katerina Sakellaropouluová pochádza zo Solúna, ktoré je prepojené s našou národnou identitou.Grécka prezidentka po stretnutí uviedla, že sme svedkami vynikajúcej úrovni našich bilaterálnych vzťahov v oblastiach spoločného záujmu ako obranná, civilná ochrana, energetika a cestovný ruch.Sakellaropouluová dodala, že pokiaľ ide o riešenie klimatickej krízy, zhodli sme sa, že už nie je čas na odklady alebo kompromisy z politických alebo ekonomických dôvodov. Namiesto toho sú dôležité naliehavé účinné a bezodkladné opatrenia.„Počas požiarov, ktoré zasiahli Grécko v lete 2023, Slovensko okamžite poskytlo cennú pomoc, za čo by som chcela verejne poďakovať," doplnila grécka prezidentka. V oblasti energetiky sa prezidentky zhodli, že rozvoj takzvaného vertikálneho plynového koridoru je pre naše krajiny prioritou.Na záver v oblasti zahraničnej politiky Sakellaropuluová dodala, že s pani prezidentkou Čaputovou sa zhodli na podpore vstupu krajín západného balkánu do Európskej únie. Doplnili však, že jedinou cestou do našej európskej rodiny bude nevyhnutná reforma v oblasti právneho štátu týchto krajín.Prezidentka Zuzana Čaputová na záver zhodnotila najväčšie výzvy svojho končiaceho mandátu, kde spomenula jeho náročnosť vplyvom vonkajších kríz, ako sú vojna, pandémia COVID-19, inflácia a energetická kríza, a tiež aj vnútropolické výzvy.„Som vďačná a spokojná, že počas mandátu som sa snažila priniesť vecný, pokojný a slušný spôsob výkonu politiky, a som rada, že aj pri konci tohto mandátu je slušnosť jednou z najdôveryhodnejších a najpopulárnejších spôsobov politiky," uzavrela.