Čaputová sa stáva symbolom znásilnení, vyčíta jej Blaha podpísanie novely Trestného zákona

16.2.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová nemala novelu Trestného zákona podpísať, keď s ňou nesúhlasí, ale mala ju vetovať a vrátiť do parlamentu.Tvrdí to podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha Smer-SD ), podľa ktorého sa prezidentka po dnešku „z hľadiska liberálnej propagandy o znásilneniach stáva symbolom znásilnení."Naráža tým na to, že prezidentka, ako aj opozícia, kritizovali skrátenie premlčacích lehôt pri viacerých trestných činov vrátane znásilnenia.Ako ďalej Blaha napísal na sieti Telegram, Čaputová sa stáva symbolom politickej schizofrénie, keď chce dať na Ústavný súd zákon, ktorý sama odsúhlasila.Jediná možná odpoveď Ústavného súdu SR podľa neho preto je, že prezidentka nemala novelu podpísať, keď s ňou nesúhlasí.V podobnom duchu sa vyjadril aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS).„Pani prezidentka povedala, že sa jej trestný zákon nepáči, ale podpísala ho. Ak sa niekomu niečo nepáči, nezvykne to podpísať. Verím, že Ústavný súd zohľadní to, že ak niekto niečo podpíše, nie je to také zlé ako tvrdí," napísal na Facebooku.Podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) „Čaputovej motanica nepotrebuje ďalší komentár."Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok informovala, že podpísala novelu Trestného zákona a podá návrh na Ústavný súd SR na jej preskúmanie. Zároveň podáva návrh na pozastavenie jej účinnosti, kým súd o jej návrhu nerozhodne.Ako vysvetlila, Ústavnému súdu SR chce poskytnúť na rozhodnutie čas, keďže novela má nadobudnúť účinnosť už 15. marca. Podľa svojich slov ju preto musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasí. „Je to jediný spôsob, ako umožniť, aby sa nespustili účinky novely ani na jeden deň," zdôraznila Čaputová.Neuplatnila si preto právo veta. Je presvedčená, že koalícia by aj tak nemala ochotu zaoberať sa jej pripomienkami s výnimkou premlčacích lehôt pri násilných trestných činoch, čo potvrdil aj Fico v liste, ktorý jej adresoval.„K takejto zmene však vôbec nepotrebujú moje veto, môžu to urobiť prakticky okamžite svojim vládnym, alebo poslaneckým návrhom," podotkla.Rovnako ako Čaputová postupoval v roku 2002 aj český prezident Václav Havel, keď nesúhlasil so zákonom týkajúcim sa súdov a sudcov, ktorý mal však veľkú podporu v parlamente. Zákon podpísal a obrátil sa na Ústavný súd, ktorý mu dal za pravdu a jeho návrhu vyhovel.