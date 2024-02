Progresívne Slovensko súhlasí s postupom prezidentky Čaputovej, pripravuje vlastný podnet na Ústavný súd (video)

Strach z Ústavného súdu

Rozhodnutie v každom prípade

16.2.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko PS ) považuje rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej v súvislosti s novelou Trestného zákona za správne. Hlava štátu sa rozhodla novelu podpísať. Líder progresívcov Michal Šimečka tvrdí, že toto rozhodnutie vytvára čo najväčší možný priestor pre to, aby „promafiánsky balíček" mohol posúdiť Ústavný súd a prípadne pozastaviť jeho účinnosť.„Akékoľvek iné riešenie by dávalo priestor vládnej koalícii naťahovať lehoty a zmariť možnosť pre Ústavný súd posúdiť túto novelu. Prezidentka týmto opätovne ukázala, ako veľmi jej záleží a aký dôraz kladie na hodnoty právneho štátu a spravodlivosti," uviedol na piatkovec tlačovej besede Šimečka.Tvrdí, že predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) sa bojí Ústavného súdu, o čom svedčí aj jeho zdržiavanie v prípade nedoručenia novely Trestného zákona ihneď po jej schválení v parlamente do prezidentskej kancelárie.„Pre mňa to je signál, že vedia, že proces, ktorým sa to schvaľovalo bol zlý. Ustanovenia, ktoré sú súčasťou novely sú na tenkom ľade z hľadiska ústavnosti," dodal.Hnutie v súvislosti s novelou Trestného zákona pripravuje podnet na Ústavný súd, ktorý pravdepodobne podajú v priebehu nasledujúceho týždňa.„Považujeme za veľmi dôležité aj z pozície opozičnej strany pridať argumenty pre ústavný súd, aby sa pokúsil zastaviť účinnosť tohto naozaj škodlivého zákona aj z tej pozície, že sme priamo v parlamente zažili škandalózne legislatívne konanie," uviedla poslankyňa Lucia Plaváková (PS).Tvrdí, že podanie podnetu na Ústavný súd z radov opozičných poslancov je dôležité aj z toho hľadiska, keby sa v budúcnosti nový prezident rozhodol stiahnuť tento podnet pred ústavným súdom. Týmto by sa zaručilo, že súd v každom prípade o tejto novele rozhodne.Strana Hlas – sociálna demokracia , ktorej predsedom je Peter Pellegrini, tvrdí, že prezidentkine podpísanie novely sa dá vnímať jedine tak, že s ňou súhlasí. Šimečka však oponuje, že aj napriek jej podpisu to takto verejnosť vnímať nemôže. Dodal, že hlava štátu sa týmto spôsobom rozhodla zabrániť v nadobudnutí jej účinnosti, keďže súčasne s podpísaním zákona smeruje podnet na ústavný súd.