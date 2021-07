Čaputová sa stretla s Djukanovičom, Čierna Hora je podľa prezidentky na dobrej ceste do Európskej únie (foto)

Podpora kopíruje záujem obyvateľov

Stabilný a zodpovedný partner

Únii chýba dynamickosť

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Predpokladom vstupu Čiernej Hory do Európskej únie (EÚ) sú reformy, v ktorých je Čierna Hora na dobrej ceste. Po štvrtkovom stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Milom Djukanovičom to povedala prezidentka Zuzana Čaputová Zároveň ocenila konštruktívnu kvalitu vzájomných vzťahov oboch krajín a zdôraznila, že dlhodobo podporuje integráciu krajín západného Balkánu a Čiernej Hory do EÚ.„Som rada, že môžem po desiatich rokoch od posledného vzájomného kontaktu medzi hlavami štátov privítať prezidenta Čiernej Hory,“ povedala na úvod stretnutia Čaputová.„Naše krajiny sú spojencami v Severoatlantickej aliancii a SR dlhodobo podporuje integráciu západného Balkánu do Európskej únie. Naša podpora pre členstvo Čiernej hory v EÚ plne kopíruje záujem obyvateľov Čiernej Hory, kde až 80 percent obyvateľov sa hlási k vstupu do EÚ,“ uviedla hlava štátu.Čaputová uviedla, že na štvrtkovom stretnutí s prezidentom Čiernej Hory rozprávali napríklad o obojstrannej spolupráci v oblasti právneho štátu, ktorý je predpokladom vstupu do EÚ. Ďalej diskutovali aj o možnostiach spolupráce v oblasti ekonomiky, investícií a turizmu.Prezidentka zdôraznila, že už teraz sa EÚ snaží krajinám západného Balkánu pomáhať v boji s koronavírusom , na čo slúži finančná pomoc pre Čiernu Horu vo výške 110 miliónov eur a pomoc vo výške 3,3 miliardy eur pre celý región západného Balkánu.„Slovensko podporuje a bude podporovať západný Balkán v integračnom procese. V tomto máte v Slovensku stabilného a zodpovedného partnera,“ uzavrela Čaputová.Prezident Čiernej Hory Milo Djukanovič vyjadril Slovensku vďaku za pomoc pri zorganizovaní demokratického referenda pred 15 rokmi, na základe ktorého došlo k obnoveniu nezávislosti Čiernej Hory. Dodal, že krajina je súčasťou západného Balkánu, teda regiónu, ktorý má povesť nestability.„Región nesledoval cestu ostatných európskych krajín, ktoré sa dlhodobo uberali smerom k Európskej únii. Cesta smerom k EÚ je pritom podľa mňa cestou k väčšej stabilite a rozvoju regiónu západného Balkánu,“ povedal Djukanovič.Čiernohorský prezident dodal, že koronavírus spôsobil, že EÚ chýba dynamickosť pri jej rozširovaní a v Čiernej Hore kvôli tomu badať pokles entuziazmu po reformách.„To vedie k opätovnému objaveniu sa retrográdnej nacionalistickej politike a myšlienok a vytvára to vplyv na pôsobenie tretích strán,“ povedal prezident.Dodal, že je presvedčený o tom, že tomu môže zabrániť len rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu. „Ak dôjde k ďalšiemu rozšíreniu únie, Čierna Hora bude na prvom mieste,“ dodal Djukanovič.