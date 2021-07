Políciu pobavil najnovší hoax, prácu mužov zákona mali na hraniciach kontrolovať Slovenskí branci

Polícia vyzýva na návrat do reality

Status nenechal chladné ani ozbrojené sily

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Status Slovenských brancov o kontrole činnosti policajtov a vojakov na hraničných priechodoch je plný klamstiev a bludov. Policajný zbor to uviedol v statuse na sociálnej sieti na profile Hoaxy a podvody – Polícia SR.Nezisková organizácia, ktorá sa vydáva za dobrovoľnú občiansku domobranu, zverejnila status, v ktorom uviedla, že na hraniciach dozerala na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd zo strany policajtov a vojakov. Tí sa podľa jej statusu „ochotne podriadili kontrole“, počas ktorej Slovenskí branci nezistili žiadne porušenia základných ľudských práv.„Úprimne nás pobavila časť o tom, že policajti sa ústretovo a ochotne podriadili ich kontrole. Tento status je plný klamstiev a bludov. Vážime si záujem o prácu polície aj pekné fotky, na ktorých sú aj príslušníci Policajného zboru pri kontrole karanténnych opatrení pri vstupe na územie SR, ale treba sa vrátiť do reality“ uviedla polícia.Na status reagovali aj Ozbrojené sily SR. „Čože ste to robili? Že ste si niekde urobili selfíčko pre sociálnu sieť neznamená, že ste na niečo dohliadali, obsadzovali a mobilizovali sa. Kto sa vám, prosím, podriadil? Testy na THC či alkohol ste si dobrovoľne urobiť nechali?“ reagovala armáda.Polícia dodala, že ju má zo zákona právo kontrolovať iba Národná rada SR a vláda a v prípade protiprávneho konania policajta vec prešetruje Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, nie nezisková organizácia zo stránky na sociálnej sieti.