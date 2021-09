Čaputová sa stretla s lídrami koalície i opozície pre napätú situáciu, Slovensko potrebuje stabilnú vládu

Rozdúchavanie nenávisti

Atak na lekárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Dôvodom stretnutí prezidentky Zuzany Čaputovej s politickými lídrami z radov koalície i opozície bola napätá atmosféra v spoločnosti. Hlava štátu to uviedla vo svojom stredajšom vyjadrení pre médiá.Za dôvody rastúceho napätia v spoločnosti považuje pretrvávajúcu traumu z pandémie koronavírusu či zo straty blízkych, o ktorých ľudia vďaka pandémii prišli, zdražovanie a ekonomické a sociálne dopady pandémie. Slovensko podľa prezidentky teraz potrebuje stabilnú vládu bez toho, aby chcel každý týždeň niektorý z partnerov opustiť koalíciu. Ak chce podľa nej súčasná vláda zotrvať v riadení Slovenska, mala by krajine vyslať jasný signál stability.„Pokiaľ ide o predstaviteľov opozície, hovorila som s nimi o tom, aký dopad na spoločnosť má rozdúchavanie nenávisti. Som rada, že Peter Pellegrini (Hlas-SD) prišiel s rovnakým nastavením a rovnakou ideou, pretože rozdelená spoločnosť je aj oslabenou spoločnosťou,“ povedala Čaputová.Ďalšou témou bolo referendum o skrátení volebného obdobia. Čaputová sa s politickými lídrami zhodla na tom, že prípadná možnosť skrátenia volebného obdobia musí byť upravená v Ústave SR . Cestu k tomu, aby sa tak udialo do konca tohto roka, považuje hlava štátu za otvorenú.Prezidentka zdôraznila, že napätie v spoločnosti narastá a prejavuje sa napríklad atakmi na lekárov či pracovníkov mobilných odberových miest, čo považuje za neprípustné. K takejto atmosfére podľa nej prispieva práve aj vystupovanie politikov.Podľa prezidentky nebude stačiť vytvoriť ilúziu pokoja, ale nájsť skutočné riešenia na upokojenie spoločnosti. V názoroch sa nezhodovala s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom , ktorý má podľa nej odlišný prístup oproti Pellegrinimu.