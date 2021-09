Neskladal som sľub, aby som niekomu kryl chrbát, kritizoval Žilinka výrok predsedu jedného z výborov parlamentu

Chrbát bude kryť prokurátorom

Spochybňovanie generálneho prokurátora

V poslednom období čelil kritike

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka si pri prednášaní správy o činnosti prokuratúry za minulý rok položil v pléne parlamentu otázku, čo znižuje dôveru občanov v právny štát. Zmienil sa o vzťahoch s Úradom špeciálnej prokuratúry a hovoril o spochybňovaní osoby generálneho prokurátora.Žilinka sa spýtal, čo je to za výrok predsedu jedného z výborov parlamentu, ktorý povedal, že špeciálna prokuratúra by ocenila, keby jej generálna prokuratúra kryla chrbát a nepodrážala nohy.„Čo to je za výrok? Ja som neskladal sľub preto, aby som niekomu kryl chrbát,“ poznamenal a dodal, že chrbát bude kryť každému podriadenému prokurátorovi, ktorému sa bude diať skrivodlivosť.Za spochybňovanie osoby generálneho prokurátora Žilinka považuje aj to, keď predseda ďalšieho významného výboru parlamentu verejne prezentoval názor, že je dôležitejšie, aby sa koalícia dohodla na tom, aké bude mať generálny prokurátor právomoci pri zasahovaní do trestného konania.Podľa neho ak orgány prokuratúry nekompromisne reagujú na porušenie zákona, je to impulz, keď občania vidia a pociťujú, že je tu orgán, ktorý je nestranný a objektívny.Žilinka v poslednom období čelil kritike po tom, čo generálna prokuratúra zrušila obvinenie bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému a finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi Následne začali politici intenzívne hovoriť o úprave právomocí generálneho prokurátora či o samostatnejšom postavení Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorú vedie Daniel Lipšic