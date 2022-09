Čaputová sa stretla s maďarskou prezidentkou Novákovou, rokovali o vojne na Ukrajine či vzájomných vzťahoch (video+foto)

Významní obchodní partneri

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - Rozvoj vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom, aktuálna situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine, energetická kríza, ako aj ďalšia spolupráca v rámci Európskej únie (EÚ) NATO boli témy rokovania prezidentky SR Zuzany Čaputovej s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou v Prezidentskom paláci v Bratislave.„Máme časť spoločnej histórie, zdieľame najdlhšiu spoločnú hranicu a sme pre seba navzájom významnými obchodnými partnermi, pretože Maďarsko je náš štvrtý najvýznamnejší obchodný partner,“ povedala na tlačovej besede Zuzana Čaputová, podľa ktorej na Slovensku žije jedna z najpočetnejších menšín – maďarská.Prezidentky sa nevyhli ani téme, ktorá je v týchto dňoch veľmi aktuálna, a to je nelegálna migrácia. Slovenská prezidentka na margo súčasných kontrol na českých a rakúskych hraniciach povedala aj to, že obmedzovanie pohybu občanov v schengenskom priestore by malo byť posledným riešením.„Náš dialóg sa týkal aj ďalších spoločných výziev, medzi ktoré patrí najmä vojna na Ukrajine. Zdieľame rovnaké hodnoty, teda že považujeme ruskú agresiu na Ukrajine za absolútne neprípustnú, pretože je to brutálna vojna proti suverénnej krajine,“ uviedla Čaputová, podľa ktorej je vojenská pomoc Ukrajine legitímna. Podľa Čaputovej je evidentné, že Rusko eskaluje napätie a jeho kroky sú nielen v rozpore s medzinárodným právom, ale aj s Chartou OSN.„Pseudoreferendá na Ukrajine, ktoré prebiehali počas okupácie na cudzom území, sú absolútne nelegitímne a snaha Ruska o založenie nejakého právneho stavu, ktorý by im umožnil anektovať územie, je úplne absurdná,“ skonštatovala Čaputová a dodala, že Slovensko sankcie proti Rusku podporuje. Podľa maďarskej strany by sa však mali sankcie vyhodnocovať veľmi citlivo.Zuzana Čaputová sa nevyhla ani téme o dvojakom občianstve. „Pokiaľ ide o otázku dvojakého občianstva a jeho zákonnej úpravy, tak môj názor je taký, že poslednou novelou by som túto tému nepovažovala za vyriešenú,“ dodala slovenská prezidentka.Predmetom rokovaní bola aj otázka, ktorá je podľa prezidentky SR časťou slovenskej verejnosti vnímaná citlivo, ako napríklad nákup nehnuteľností zo strany Maďarska na území Slovenska alebo finančných dotácií rôznych maďarských subjektov na Slovensku, ktoré sú predmetom riešenia na exekutívnej úrovni.