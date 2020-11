Čaputová sa stretla s Matovičom, podporuje zavedenie testovania na slovenských hraniciach (video)

4.11.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová podporuje zavedenie testovania na koronavírus na slovenských hraniciach. Povedala to na stredajšej spoločnej tlačovej konferencii s predsedom vlády SR Igorom Matovičom (OĽaNO).Ako dodala, oceňuje aj pravidelné testovanie antigénovými testami v domovoch sociálnych služieb či testovanie zdravotníckych pracovníkov. „Je veľmi dôležité, aby sme mali pod kontrolou aj to, kto do našej krajiny vstupuje,“ uviedla Čaputová.

