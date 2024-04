Čaputová sa v Košiciach stretla s exprezidentom Schusterom, zhodnotila aj svoje pocity z východného Slovenska

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.4.2024 (SITA.sk) - Úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová sa na východe Slovenska cíti veľmi dobre. Uviedla to pri počas spoločného tlačového brífingu s bývalým prezidentom Rudolfom Schusterom na sklonku svojho výjazdu v Košiciach a na východnom Slovensku.„Ľudia a atmosféra, ktorú tu zažívam, je pre mňa unikátna a vzácna, a v niečom aj taká ozdravná, byť trošku ďalej od toho hradného kopca Bratislavy," vyjadrila sa. Zdôraznila, že na východe stretla veľa talentovaných a šikovných ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí pôsobia v rozličných oblastiach.„Vždy prídem na východ pookriať a budem sa sem veľmi rada vracať aj po prezidentskom úrade," uviedla. Hlava štátu dodala, že sa vždy rada stretne i s exprezidentom Schusterom vzhľadom na to, že si majú čo povedať.Schuster rovnako potvrdil záväzok naďalej sa stretávať i po skončení Čaputovej mandátu. Prezidentke sa poďakoval za návštevu Košíc.„Ja si myslím, že sa patrí poďakovať za všetko, čo pani prezidentka urobila. Veď do 15. júna (koniec prezidentkinho mandátu - pozn. SITA) ešte veľa vody pretečie, aj Dunajom, aj Hornádom. Takže ešte ju čaká práca," zdôraznil exprezident. Rovnako poukázal i na potrebu vedieť sa navzájom počúvať, a tiež vedieť sa vysporiadať s minulosťou.„Kto sa nehlási k minulosti, nemôže budovať ani dobrú budúcnosť," dodal Schuster.