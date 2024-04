Nová éra je tu. Samsung predstavil inovatívnu sériu AI televízorov

Neo QLED 8K – vďaka generatívnej AI meníme pravidlá pre dokonalý obraz

AI rozpozná šport, ktorý sledujete a zameria sa na ostrosť v pohybe

AI optimalizuje obraz na mieru svojim preferenciám

Operačný systém Samsung Tizen

Zabezpečenie Samsung Knox

Bohatá ponuka zábavy všetkého druhu: televízory Neo QLED 4K, obrazovky OLED aj audioprístroje

Soundbar povýši zážitok zo sledovania

26.4.2024 (SITA.sk) -"Darí sa nám rozširovať možnosti domácej zábavy, pretože do našich produktov integrujeme umelú inteligenciu spôsobom, ktorý výrazne vylepšuje tradičné divácke zážitky," hovorí, prezident a riaditeľ divízie zobrazovacích zariadení Samsung Electronics. "Tohtoročná séria je dôkazom, že to s inováciami myslíme naozaj vážne. Nové produkty ponúkajú skvelý obraz aj zvuk a zároveň pomáhajú používateľom vylepšiť životný štýl."Vlajkovou loďou najnovšej televíznej série Samsungu sú nepochybne modely Neo QLED 8K s najvýkonnejším procesorom. Disponuje neurónovou jednotkou NPU s dvojnásobnou rýchlosťou v porovnaní s predchádzajúcou generáciou a počet neurónových sietí sa zvýšil osemkrát (zo 64 na 512). Výsledkom je výnimočný obraz so špičkovým zobrazením detailov bez ohľadu na zdroj.Doslova každá scéna sa na obrazovke Neo QLED 8K vďaka umelej inteligencii mení na pastvu pre oči. V nevídanej kvalite si používatelia môžu vychutnať kresbu detailov aj prirodzené poňatie farieb, takže im neunikne nič od nenápadnej mimiky tváre až po takmer neviditeľné tonálne prechody. Technológia[2] vôbec po prvýkrát využíva prednosti generatívnej AI, aby "vytvorila" dokonalý obraz v rozlíšení 8K aj z menej kvalitných zdrojov. Výsledný obraz v 8K rozlíšení je plný detailov a jasu, a preto výrazne prekonáva zážitok zo sledovania bežných 4K televízorov.[3]Umelá inteligencia dokonca rozpozná druh športu, na ktorý sa pozeráte, a funkcia[4] nastaví ideálne spracovanie rýchleho pohybu tak, aby bola každá akcia ostrá. Systémzase dodáva obrazu nevídanú priestorovú hĺbku a vťahuje divákov do scény. Tieto funkcie spoločne vytvárajú nový štandard pre divácky zážitok v pohodlí domova.K ďalším prednostiam modelov Neo QLED 8K patrí aj skvelý zvuk, opäť s pomocou umelej inteligencie.dokáže výborne zvýrazniť dialógy a oddeliť ich od ruchu v pozadí, takže divák jasne počuje každé slovo. Zvuk vylepšuje aj technológia[5]ktorá synchronizuje smer audia so smerom akcie na obrazovke, aby bola celá scéna dynamickejšia a pútavejšia. Pokročilá technológiainteligentným spôsobom optimalizuje zvuk podľa aktuálnych podmienok a usporiadania miestnosti, takže je plný a realistický.Ďalšie inteligentné funkcie modelov Neo QLED 8K umožňujú upraviť obraz aj zvuk podľa aktuálnych potrieb používateľa. Pri hraní sa automaticky aktivuje režimrozpozná hru, ktorú hráte a nastaví ideálne herné parametre. Pri sledovaní bežného obsahu potom prichádza k slovu systémktorý vôbec po prvýkrát umožní nastaviť preferenciu jasu, ostrosti a kontrastu na mieru pre každého diváka.zase ušetrí ešte viac energie pri zachovaní rovnakej úrovne jasu.Do novej série Neo QLED 8K patria dva modely QN900D a QN800D vo veľkostiach 65, 75 a 85 palcov, teda 165, 190 a 216 cm. Samsung tak opäť vytvára nový štandard v kategórii špičkových televízorov.Tohtoročné televízory Samsung s umelou inteligenciou vďaka vyspelej konektivite, globálnym aj lokálnym streamovacím službám a integrovanej aplikácii Xbox výrazne rozšíria spektrum diváckych zážitkov. Môžete tak hrať aj cloudové hry bez nutnosti zakúpenia fyzickej konzoly. Vďaka sofistikovanému a zabezpečenému operačnému systému Tizen vznikol rozsiahly prepojený ekosystém, ktorý môžete ovládať svojím mobilným telefónom a aplikáciou SmartThings.Jednoduché prepojenie a nastavenie platí pre všetky produkty značky Samsung v domácnosti, rovnako ako aj pre IoT zariadenia iných výrobcov, pretože systém je kompatibilný so štandardmi HCA a Matter. Telefónom sa teda dá ovládať celý rad zariadení od svetiel až po bezpečnostné senzory. Vytvorenie inteligentnej domácnosti nebolo nikdy jednoduchšie.Nová séria televízorov Samsung na rok 2024 tiež výrazne uľahčuje prepojenie so smart telefónmi. Stačí sa s telefónom priblížiť k televízoru a aktivovať systém, vďaka ktorému sa telefón stane plnohodnotným a univerzálnym diaľkovým ovládačom televízora aj ďalších pripojených domácich spotrebičov. V najnovšej tohtoročnej verzii je možné používať telefóny aj ako herné ovládače s nastaviteľným používateľským rozhraním a haptickou odozvou, čo pri hraní príde nepochybne často vhod.Okrem rozsiahlej konektivity ponúkajú inteligentné televízory Samsung v sérii na rok 2024 bohatú ponuku globálnych aj lokálnych aplikácií. V prepracovanom používateľskom rozhraní si môžete vytvoriť profil až pre 6 rodinných príslušníkov, aby ste sa čo najľahšie dostali k svojmu obľúbenému obsahu. Okrem toho Samsung predstavuje unifikovanú platformupre inteligentnú domácnosť, súčasťou ktorej je rad rôznych aplikácií v štyroch kategóriách: SmartThings, zdravie, komunikácia a práca. Samsung stavia na holistický prístup k inteligentnej domácnosti, v ktorom má miesto aj zdravie a wellness.V každej situácii nesmierne záleží na používateľskej bezpečnosti, o ktorú sa tu stará osvedčená platforma Samsung Knox. Ochráni citlivé osobné údaje, informácie o kreditných kartách uložených v platených streamovacích aplikáciách, ale zároveň preberá ochranu aj nad všetkými pripojenými iOT zariadeniami. Samsung Knox chráni celú vašu inteligentnú domácnosť.Tento rok Samsung predstavuje skutočne široké portfólio televízorov aj audio zariadení pre každý životný štýl. Z novej ponuky je jasne vidieť, že firma aj naďalej vsádza na inovácie a orientuje sa najmä na zákazníkov.Modely Neo QLED 4K na rok 2024 ponúkajú mnohé funkcie prevzaté z vlajkových lodí s rozlíšením 8K, medzi najväčšie prednosti patrí špičkový procesor. Ten dokáže vdýchnuť život obrazu prakticky akéhokoľvek typu a zobraziť ho vo vynikajúcom rozlíšení 4K. Do výbavy patrí technológia[6] a nová generácia Mini LED, čo znamená vynikajúci kontrast aj v náročných scénach. Ako prvé obrazovky na svete získali tieto modely certifikát farebnej presnostitechnológiaje zase zárukou špičkového zvuku. Neo QLED 4K skrátka prináša to najlepšie, na čo sa dá tešiť v rozlíšení 4K. Modely Neo QLED 4K budú k dispozícii v niekoľkých verziách s uhlopriečkou od 55 po 98 palcov (140 až 249 cm), takže sa hodia do najrôznejších typov domácností či iných prostredí.Samsung ako prvý na svete taktiež predstavuje prvý model OLED televízora s matnou obrazovkou, ktorá bráni rušivým odleskom a podporuje špičkové podanie farieb v akomkoľvek svetle. Súčasťou výbavy je ten istý skvelý procesor NQ4 AI Gen2, aký nájdeme aj v modeloch Neo QLED 4K. Televízorom Samsung OLED nechýbajú ani ďalšie špičkové funkcie, napríkladalebo,[7] ktoré taktiež vylepšujú obrazovú kvalitu.O prekreslenie rýchleho pohybu a kratučkú odozvu sa stará technológia[8]Vďaka nej sú televízory Samsung OLED skvelou voľbou pre hráčov. A ďalšou prednosťou je elegantný dizajn, ktorého pričinením televízor zapadne do každej domácnosti. K dispozícii sú tri verzie S95D , S90D a S85D s uhlopriečkami od 42 do 83 palcov (107 až 211 cm).Ďalšou súčasťou tohtoročnej ponuky je najnovší soundbar zo série Q-Series s označením Q990D, s priestorovým usporiadaním 11.1.4 a podporou Wireless Dolby Atmos. Funkčná výbava zodpovedá pozícii svetovej jednotky, ktorú Samsung medzi výrobcami soundbarov drží už desať rokov v rade[9]. Patria do nej najrôznejšie inovatívne funkcie, napríklad Sound Grouping, ktorá ponúka intenzívny zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť, a možnosť súkromného počúvania, vďaka ktorej si používatelia môžu vychutnať zvuk zo zadných reproduktorov bez toho, aby rušili ostatných.Ultratenké soundbarysa vyznačujú výnimočnou zvukovou kvalitou v neuveriteľne štíhlom a elegantnom prevedení. Ku všetkým soundbarom Samsung neoddeliteľne patrí vyspelá audio technológia, ktorá soundbar spája do jediného systému s televíznymi reproduktormi.Poslednou novinkou je úplne nový model, teda kombinácia skvelého zvuku a jedinečného dizajnu inšpirovaného televízorom The Frame. Univerzálny prístroj umožňuje zobraziť vlastné fotografie alebo výtvarné diela a pritom si užívať bezdrôtový prenos kvalitného zvuku s inteligentnými funkciami. Music Frame sa dá používať samostatne alebo v kombinácii s televízorom a soundbarom, takže sa hodí do každého priestoru.[1] Na základe potvrdenia organizácie Omdia (február 2024).[2] Platí len pre model QN900D. Funkcie sa pri jednotlivých modeloch môžu líšiť.[3] Na základe informácií z internej štúdie Samsungu. V praxi sa divácke zážitky môžu líšiť v závislosti od okolitých podmienok a od kvality obsahu.[4] Platí len pre model QN900D. Funkcie sa pri jednotlivých modeloch môžu líšiť.[5] Platí len pre model QN900D. Funkcie sa pri jednotlivých modeloch môžu líšiť.[6] Platí pre modely QN90 a QN95. Funkcie sa pri jednotlivých modeloch môžu líšiť.[7] OLED HDR Pro je k dispozícii pri modeli S95D. Funkcie sa pri jednotlivých modeloch môžu líšiť.[8] Motion Xcelerator 144 Hz je k dispozícii pri modeloch S95D a S90D. Funkcie sa pri jednotlivých modeloch môžu líšiť[9] Na základe potvrdenia organizácie futuresource (február 2024).Informačný servis