Čaputová sa vyjadrí sa až k finálnej verzii novely o volebnej kampani

Zuzana Čaputová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa k novele zákona o volebnej kampani, o ktorej parlament rokuje v zrýchlenom režime, vyjadrí, až keď bude známe jej konečné znenie. Povedala to vo štvrtok. Priznáva však, že niektoré opatrenia v novele "Novela zákona o volebnej kampani má zaviesť finančné limity pre strany, či zrušiť tretie strany ako oprávnené subjekty viesť volebnú kampaň. Poslanci navrhované zmeny odôvodňujú snahou vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany súperiace vo voľbách. Politická strana by podľa novely mohla prijať z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov najviac 3,5 milióna.Právna norma má tiež určiť maximálnu sumu ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena. Mala by byť 10.000 eur. Novela by mala upraviť aj pokuty pri prekročení finančného limitu pre volebnú kampaň. Zákonodarcovia chcú tiež zvýšiť sankcie za neoprávnené vedenie volebnej kampane a za porušenie volebného moratória. Doplniť by sa ďalej mala pokuta pre právnické osoby za porušenie moratória.Poslanci navrhujú, aby boli zmeny v zákone o volebnej kampani platné ku dňu ich vyhlásenia Zbierke zákonov SR. Odôvodňujú to problematikou návrhu zákona.