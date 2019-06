Štátne lesy TANAP-u povedie ich dlhoročný zamestnanec Maroš Petrík

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava/Tatranská Lomnica 27. júna (TASR) – Víťazom výberového konania na riaditeľa Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) sa stal Maroš Petrík, aktuálne poverený riaditeľ ŠL TANAP-u. Do funkcie nastúpi v pondelok 1. júla. TASR o tom informoval Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Nový riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u má podľa neho pred sebou neľahkú úlohu - čeliť politikom, ktorí sa schovávajú za pretvárku aktivistov. Región Vysokých Tatier je skúšaný prírodnými katastrofami, lykožrútovou kalamitou, suchom či povodňami, ale aj tlakom na výstavbu.uviedla Gabriela Matečná (SNS), šéfka MPRV SR.Machalík doplnil, že prihlášku do výberového konania podali dvaja uchádzači. Jedným bol poverený riaditeľ ŠL TANAP-u Maroš Petrík, ktorý vyštudoval lesné inžinierstvo na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. V organizácii pôsobí od roku 1985. Druhým uchádzačom bol Juraj Piecka, ktorý vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene, odbory lesníctvo a lesnícka fytológia. Aktuálne je poverený vedením výrobno-technického úseku odštepného závodu Šaštín, štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.Kvalifikačnými predpokladmi na pozíciu nového riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u bolo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa so zameraním lesníckym, ekonomickým alebo prírodovedným. Uchádzači museli mať za sebou minimálne tri roky v riadiacej funkcii a minimálne päť rokov praxe v prevádzke lesnej výroby alebo v štátnej správe lesného hospodárstva, v štátnej správe ochrany prírody alebo v Štátnej ochrane prírody SR. Novinkou bolo, že každý uchádzač musí predložiť koncepciu rozvoja príspevkovej organizácie na päť rokov.Štátne lesy TANAP-u sú príspevkovou organizáciou MPRV SR. Vo svojej kompetencii majú starostlivosť o lesné pozemky, menšie vodné toky, plesá, živočíšstvo a ryby na území TANAP-u, PIENAP-u a v ich ochranných pásmach. Užívateľom výsledkov týchto činností sú predovšetkým návštevníci parku nielen pri jeho spoznávaní, ale aj pri liečbe, rekreácii či športe. To všetko popri zachovaní prírodného prostredia národných parkov. Štátni lesníci TANAP-u zabezpečujú tiež starostlivosť o lesné ekosystémy a zvieratá, výsadbu stromčekov, spracovanie kalamít a informovanie návštevníkov. Nemenej dôležitou úlohou je údržba, značenie a bezpečnosť turisticky značených chodníkov, lavičiek, odpočívadiel a podobne.