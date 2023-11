Čaputová sa zúčastní na klimatickom samite COP28 v Dubaji, prvý raz s ňou cestuje aj delegácia podnikateľov

Vyzdvihne benefity zelenej transformácie

Sprevádzať ju budú aj predstavitelia samospráv

30.11.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa počas piatka a soboty zúčastní na klimatickom samite COP28 v Dubaji. Ako informoval Čaputovej hovorca Martin Strižinec , prezidentka vo štvrtok odcestovala do Spojených arabských emirátov.Počas piatka slovenská hlava štátu vystúpi s príhovorom na samite lídrov. V príhovore plánuje apelovať na nevyhnutnosť urýchleného plnenia záväzkov znižovania emisií, ale aj na nutnosť prijatia ďalších krokov na riešenie klimatickej krízy.„Vyzdvihne aj potrebu postupného ukončenia používania fosílnych palív v sektore energetiky a tiež benefity zelenej transformácie, ktorá so sebou prináša nielen zlepšenie životného prostredia, ale aj nové pracovné miesta a celkovú modernizáciu ekonomiky," uviedol Strižinec.Strižinec tiež uviedol, že s Čaputovou na takéto podujatie po prvý raz cestuje aj delegácia podnikateľov pôsobiacich v greentech a cleantech odvetviach. Sprevádzať ju budú aj predstavitelia samospráv, ktorí majú skúsenosti so zelenou transformáciou.„V delegácii bude aj slovenský mládežnícky delegát pri OSN a absolventka letnej Klimatickej akadémie. Prezidentka má počas samitu naplánované aj viaceré bilaterálne rokovania," dodal Strižinec s tým, že Čaputová sa na Slovensku vráti v sobotu vo večerných hodinách.