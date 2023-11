Fico avizuje mimoriadnu schôdzu o „hýrení“ Sulíka v Dubaji, bude požadovať náhradu za vychľastané poldecáky (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.11.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) avizuje mimoriadnu schôdzu o plytvaní štátnych peňazí na výstave EXPO v Dubaji. Od predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka chce žiadať náhradu vzniknutej škody.„Doručili sme do Národnej rady SR návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej budeme rokovať o hýrení pána Sulíka, jeho dcérky a spol. v Dubaji a kde ho požiadame, aby vzniknutú škodu nahradil. Ak má peniaze na ranč v Austrálii, určite, okrem iných škôd, nájde peniaze aj na 100 000 poldecákov, ktoré v Dubaji doslova vychľastali,“ povedal Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Dodal, že celý príbeh okolo Dubaja je o to vážnejší, „že nepriateľské médiá sa nám chechcú.“Podľa Najvyššieho kontrolného úradu bolo 634-tisíc eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne, pričom vyše 400-tisíc eur súvisiacich s reštauráciou Take Away v dubajskom Slovenskom pavilóne je predmetom súdnych sporov.Výstava EXPO Dubaj 2020 sa konala od októbra 2021 do marca 2022. Celkové náklady zo štátneho rozpočtu dosiahli takmer 11 miliónov eur. Prezentáciu Slovenska zastrešoval rezort hospodárstva , na ktorého čele stál v tom čase Sulík.