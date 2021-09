Čaputová si pripomenula prijatie Židovského kódexu, Slovákov vyzvala k ucteniu si obetí holokaustu (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová si pripomenula 80. výročie prijatia rasových zákonov vo forme Židovského kódexu na Slovensku. Hlava štátu to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti.Zákony po vzore Norimberských rasových zákonov do značnej miery obmedzili život Židov nielen na Slovensku. Podľa hlavy štátu boli krokom k deportáciám do koncentračných táborov , ktoré sa rozbehli pár mesiacov po ich prijatí.„Rozsah ľudských strát, ktoré takto vznikli, dokumentuje viacero pamätníkov. Medzi nimi aj Kamene zmiznutých – Stolpersteine, ktoré na vyše 70 adresách na Slovensku, a mnohých ďalších miestach po celej Európe, pripomínajú miesta, kde žili alebo pôsobili ľudia zavraždení počas holokaustu ,“ uviedla Čaputová.