Cestovanie do Kanady sa pre plne zaočkovaných uľahčí, nemusia podstúpiť karanténu ani testovanie

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Kanada od utorka 7. septembra povoľuje vstup na svoje územie plne zaočkovaným osobám bez toho, aby museli podstúpiť karanténu alebo povinné testovanie po prílete. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Novinka platí len pre tých, ktorí boli plne zaočkovaní vakcínou od spoločností Pfizer-BioNTech, Janssen minimálne 14 dní pred vstupom do krajiny. Potvrdenie o zaočkovaní musí byť v anglickom alebo francúzskom jazyku a vopred musí byť nahrané do aplikácie ArriveCAN.Vstup do Kanady je umožnený aj tým, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Antigénové testy nie sú akceptované. Pre nezaočkovaných naďalej ostáva v platnosti nastúpenie do 14-dňového karanténneho programu. Cestujúci sa po prílete do Kanady musia navyše na výzvu kanadských úradníkov podrobiť testu na ochorenie COVID-19.