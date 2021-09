Čaputová: Slovensko a Nemecko sa môžu pochváliť strategickým partnerstvom a spojenectvom krajín (video)

Diskusia o viacerých témach

Kľúčový partner Nemecka

Potreba pomoci Afganistanu

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika a Nemecko sa môžu pochváliť strategickým partnerstvom a spojenectvom medzi oboma krajinami. Na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom to povedala prezidentka Zuzana Čaputová. „Stretnutie je symbolický dôkaz partnerstva a spojenectva medzi našimi krajinami a s pánom prezidentom zdieľame aj spoločné priority,“ povedala prezidentka s tým, že z historického hľadiska žili nemeckí obyvatelia na Slovensku už pred 800 rokmi.Dodala tiež, že Nemecko je významným ekonomickým partnerom Slovenska, mnoho nemeckých firiem na Slovensku pôsobí a zároveň tretina slovenského exportu smeruje do Nemecka.Obaja prezidenti podľa hlavy štátu prediskutovali viacero tém, hovorili nielen o vnútropolitických otázkach oboch krajín, ale tiež o regionálnych otázkach, Európskej únii (EÚ) a aj o zahraničnej politike. „Venovali sme pozornosť aj spoločnej priorite, ktorou sú klimatické zmeny, a jednotlivým cieľom a aktivitám našich štátov v tejto oblasti,“ povedala Čaputová.Témou bola i otázka rešpektovania princípov právneho štátu a kroky Slovenska v oblasti justície, ale aj otázka Afganistanu a ďalšie aktuálne problémy.„Ďakujem pánovi prezidentovi za jeho postrehy. Hovorili sme aj o reformách, ktoré v oblasti klimatickej zmeny potrebujeme urobiť v súvislosti s plánom obnovy. Konkrétne o reformách zdravotníctva, vzdelávania a vedy a výskumu,“ dodala Čaputová.Nemecký prezident sa prezidentke poďakoval za pozvanie a skonštatoval, že ide už o jeho druhú návštevu Bratislavy počas jeho funkčného obdobia.„Ešte keď sme dnes (2. septembra pozn. redakcie) odlietali z Nemecka, hovorili sme si, že ideme k priateľom a do priateľskej krajiny,“ povedal Steinmeier. Poukázal na to, že o rok ubehne 30 rokov od podpisu Dohody o dobrých susedských vzťahoch s Československom, neskôr došlo k podpisu takzvaného Prehĺbeného dialógu. „Oba dokumenty tvoria základ pre naše dobré a blízke vzťahy, ktoré pretrvali posledných 30 rokov,“ dodal.Steinmeier vyzdvihol to, že Slovensko sa postupne vypracovalo na jedného z kľúčových partnerov Nemecka v EÚ. „Som rád, že naše vzťahy nie sú len na politickej a ekonomickej úrovni, ale aj na tej ľudskej,“ uviedol.Nemecký prezident pripomenul, že už počas návštevy prezidentky Čaputovej v Berlíne sa lídri bavili o budúcnosti nielen EÚ, ale aj Európskej komisie, ktorá si zasluhuje podporu zvonka zo strany členských krajín EÚ. „Som rád, že v Slovensku máme veľmi konštruktívneho partnera,“ uzavrel nemecký prezident.Obaja lídri vyjadrili v súvislosti s Afganistanom potrebu pomoci tým, ktorí po uzavretí vzdušnej únikovej cesty z letiska v Kábule v krajine ostali. Nejde len o zamestnancov ambasád či vojakov, ale aj o lokálne sily, ktoré so spojencami na rôznych úrovniach spolupracovali.Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier bude na oficiálnej návšteve Slovenska do piatka 3. septembra.