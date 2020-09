Čaputová: Slovensko stojí za Českom v spore s Čínou, hrozby voči jednému z členov EÚ sú neakceptovateľné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko „stojí“ za Českou republikou pri spore s Čínou. Uvidela to prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom profile na sociálnej sieti. Vzťahy medzi Českom a Čínou sa vyostrili po tom, ako predseda českého senátu Miloš Vystrčil navštívil Taiwan a podľa čínskeho ministra zahraničných vecí Wanga Yi tak porušil zásadu jednej Číny a má za to zaplatiť „vysokú cenu“.„Slovensko stojí pri Českej republike. Vzťahy Európskej únie (EÚ) a Číny sú založené na dialógu a vzájomnom rešpekte. Hrozby namierené proti jednému z členov EÚ a jeho predstaviteľom sú v rozpore so samotnou podstatou nášho partnerstva a ako také sú neakceptovateľné,“ uviedla Čaputová.Vyjadrenie hlavy štátu prišlo po stredajšom stretnutí šéfa nemeckej diplomacie Heika Maasa s jeho čínskym náprotivkom. Podporu Česku už vyjadrili viaceré krajiny EÚ, ktoré odsúdili správanie Číny.