Zatvorenie hraníc pre cudzincov hraničí s diskrimináciou, Európska únia varovala Maďarsko

Je potrebná koordinácia

Maďari povinne do karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) varovala Maďarsko, že nemôže zatvoriť svoje hranice pre všetkých cudzincov a umožniť vstup len svojim občanom. Vláda od utorka zavrela hranice, podľa svojich slov v reakcii na druhú vlnu koronavírusu v Európe.Hovorca Európskej komisie (EK) Christian Wigand v utorok povedal novinárom, že v súvislosti s cestovnými obmedzeniami "nemôže byť medzi občanmi EÚ diskriminácia". "Sú tu jasné pravidlá o slobodnom pohybe v Európskej únii a každý členský štát ich musí nasledovať," povedal.Zároveň uviedol, že eurokomisári zodpovední za spravodlivosť a vnútorné záležitosti napísali vláde Viktora Orbána a upozornili ju na problémy.Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders v súvislosti s maďarskými opatreniami napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, že "všetky opatrenia, ktoré nie sú v súlade s týmito základnými zásadami práva EÚ, by mali byť, samozrejme, okamžite odvolané". Ako dodal, EK sa usiluje získať ďalšie informácie o postupe Maďarska.Keďže mnohé európske štáty očakávajú nárast prípadov nákazy koronavírusom po letných prázdninách, nové cestovné obmedzenia začínajú pripomínať paniku z jari, keď sa zatvorili hranice. Európska komisia vyzvala členské štáty EÚ, aby akékoľvek obmedzenia na hraniciach koordinovali so svojimi susedmi. "Je veľmi jasné, že spoločné európske výzvy si vyžadujú európsku koordináciu," skonštatoval Wigand.Po uzavretí hraníc čaká Maďarov vracajúcich sa zo zahraničia dvojtýždňová karanténa, ak sa nepreukážu dvomi negatívnymi testami na koronavírus. Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás uviedol, že cudzinci na územie Maďarska nemôžu vstúpiť, okrem "odôvodnených prípadov".Minister zahraničia Péter Szijjártó skôr na sociálnej sieti Facebook napísal, že do Maďarska môžu prísť Česi, Slováci a Poliaci, ktorí si tam už skôr rezervovali ubytovanie a preukážu sa negatívnym testom, ktorý nebude starší ako päť dní.