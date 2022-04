Čaputová: Systém S-300 nie je útočná zbraň, pomôže znížiť počet civilných obetí na Ukrajine

Na Slovensku je už systém Patriot

Pomoc pri výkone sebaobrany

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Darovaním systému protivzdušnej obrany S-300 pomáha Slovensko znížiť počet civilných obetí tragického konfliktu na Ukrajine.Na sociálnej sieti to napísala prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že nejde o útočnú zbraň, ale o obranný systém, ktorý pomôže Ukrajincom chrániť sa pred raketami a strelami, ktoré zabíjajú civilné obyvateľstvo.„A nejde ani o oslabenie našej obrany, keďže tri batérie nového systému protivzdušnej obrany Patriot už máme niekoľko týždňov na svojom území a ďalšia batéria Patriot k nám dorazí v najbližších dňoch. Aj bez S-300 bude teda naše nebo chránené," zdôraznila hlava štátu.Zároveň skonštatovala, že iné štáty Ukrajine dodávajú tanky, drony alebo bojové vozidlá a napriek tomu sa nestali ruským terčom.„Dodaním obranného systému sa ním nestávame ani my. Ak je záujmom Ruska to, čo dnes vidíme v Buči, Boroďanke, v Kramatorsku, tak je správne, že my sme pomohli obrane Ukrajiny," dodala Čaputová.Predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ) v piatok potvrdil, že Slovenská republika darovala Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300.Ako uviedol, Slovensko tak urobilo na základe žiadosti Ukrajiny o pomoc pri výkone sebaobrany v zmysle článku 51 Charty Organizácia Spojených národov, ako priamy následok ozbrojenej agresie zo strany Ruskej federácie.