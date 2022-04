Ursula von der Leyenová ponúkla Ukrajine zrýchlený proces integrácie do Európskej únie

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Integrácia Ukrajiny do Európskej únie by sa mohla urýchliť. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na piatkovom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve uviedla, že podporí kroky, aby začlenenie Ukrajiny trvalo „týždne, nie roky“. Referuje o tom spravodajský web BBC.„Rusko upadne do ekonomického, finančného a technologického úpadku, zatiaľ čo Ukrajina kráča smerom k európskej budúcnosti. Takto to vidím,“ povedala Von der Leyenová a odovzdala Zelenskému dotazník týkajúci sa udelenia štatútu kandidátskej krajiny. Ukrajinský prezident uistil novinárov, že bude hotový o týždeň.