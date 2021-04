Čaputová telefonovala s nemeckým prezidentom, vyzdvihla podporu pri prerozdelení vakcín

aktualizované 28. apríla, 9:31



28.4.2021 (Webnoviny.sk) -Slovensko spájajú s Nemeckom okrem silnej ekonomickej spolupráce aj spoločné európske hodnoty a snaha navzájom si pomáhať. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom profile na sociálnej sieti po utorkovom telefonáte s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom Prezidentka poukázala na to, že tento ich spoločný názor sa potvrdil aj v posledných týždňoch, keď niekoľko slovenských pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 mohlo byť liečených v nemeckých nemocniciach.Čaputová v rozhovore s nemeckým prezidentom vyzdvihla aj podporu Nemecka pri dodatočnom prerozdelení vakcín pre tie krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska, ktoré ich mali málo. „Sú to dôležité gestá solidarity a reálna pomoc od najbližších európskych partnerov v čase, keď oni sami zažívajú doma neľahkú pandemickú situáciu,“ podotkla.Slovenská hlava štátu diskutovala so Steinmeierom aj o skúsenosti Nemecka v boji s nenávistnými prejavmi na internete. Vysvetlila, že ide o tému, v ktorej je nemecký prezident dlhodobo aktívny. Zároveň dodala, že táto téma je aj vzhľadom na vplyv sociálnych médií čoraz dôležitejšia. „V tomto smere považujem za dôležitý krok aj pripravovanú celoeurópsku úpravu a jej následnú implementáciu,“ napísala prezidentka.Pripomenula, že Nemecko na jeseň čakajú parlamentné voľby. Verí, že slovensko-nemecké vzťahy sa aj po nich budú naďalej prehlbovať. Tiež dúfa, že s prezidentom Steinmeierom sa jej v tomto roku podarí stretnúť aj osobne. Ivan Korčok (nom. SaS) hovoril so šéfom nemeckej diplomacie Heikom Maasom aj o tom, ako ešte viac prehĺbiť strategický dialóg medzi krajinami a ako lepšie využiť jeho možnosti.Korčok za Slovensko vyjadril záujem viac spolupracovať v oblasti výskumu a vo vývoji moderných technológií. Šéf slovenského rezortu diplomacie bol v utorok 27. apríla na pracovnej ceste v Berlíne. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí.„S Nemeckom zdieľame mnohé pozície pokiaľ ide o budúcnosť silnej Európy. Nemecko je najväčšou krajinou Európskej únie (EÚ) a zároveň dôležitou hybnou silou európskej integrácie. Považujem za dôležité, aby sme spoločne riešili výzvy, ktoré pred Úniou stoja, či už je to boj s pandémiou, plán obnovy alebo posilnenie postavenia EÚ v medzinárodných vzťahoch,“ uviedol Korčok.Ministri sa v rozhovore venovali viacerým bilaterálnym témam vrátane pokračovania intenzívnej spolupráce v rámci takzvaného Prehĺbeného dialógu medzi Slovenskom a Nemeckom.Korčok zároveň v rozhovore potvrdil podporu suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Ministri sa zhodli aj na potrebe zvýšenia dynamiky prístupového procesu krajín západného Balkánu a venovali sa tiež posilňovaniu transatlantických vzťahov a dôležitosti spolupráce so Spojenými štátmi americkými ako kľúčovým spojencom Európy.Počas návštevy nemeckej metropoly vystúpil šéf slovenskej diplomacie aj na podujatí organizovanom nadáciou Körber Stiftung, na ktorom diskutoval na tému budúcnosti Európy v postpandemickom období s členmi nemeckého parlamentu, predstaviteľmi nemeckých rezortov diplomacie a obrany, ako aj ďalších inštitúcií.Súčasťou návštevy bolo aj položenie kvetov k pamätníku Berlínskeho múru pri príležitosti spomienky na jednu z obetí, ktorá 27. apríla 1973 zahynula pri neúspešnom pokuse o jeho prekonanie. „Práve 27. apríla 1973 zavraždili hliadky komunistickej diktatúry nevinného človeka Manfreda Gertzki, ktorý sa snažil prejsť do západnej časti mesta. Mal vtedy len 31 rokov. Nezabúdajme na neho a ani na ďalších 140 obetí," uzavrel minister.