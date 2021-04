Hegerova vláda by mala schváliť Plán obnovy a odolnosti, Slovensko dostalo v Bruseli pozitívnu spätnú väzbu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ministri by mali v stredu 28. apríla schváliť Plán obnovy a odolnosti SR. Ako uviedol premiér Eduard Heger OĽaNO ) na tlačovom brífingu, Slovensko dostalo pozitívnu spätnú väzbu na svoj Plán obnovy a odolnosti, a to z hľadiska načasovania aj procesu.Sprievodný list by mali v stredu podpísať prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Heger a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme Rodina).Heger sa v utorok stretol s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyen a s predsedom Európskej rady Heger priblížil, že o prioritách plánu rokovali dlho a nevznikol pri nich nijaký problém. „Som rád, že do toho termínu 30. apríla budeme schopní podať tento plán obnovy. Zajtra (28. apríla) by mal prejsť na vláde,“ priblížil. Podľa Hegera išlo o potvrdzujúce stretnutie, vďaka ktorému sa bude ministrom rokovať na vláde lepšie, keďže už budú vedieť o pozitívnej spätnej väzbe Európskej komisie. Dodal, že EK slovenský plán pozná veľmi dobre.Predseda vlády poznamenal, že Plán obnovy a odolnosti SR predstavuje pre Slovensko veľkú výzvu. „Vieme, že Slovensko malo problémy s implementáciou európskych peňazí. O to viac, keď hovoríme o reformách,“ povedal. Zároveň dodal, že podľa neho ide o krok správnym smerom a tiež je to nevyhnutnosť, aby sa zo Slovenska stala úspešná a vyspelá krajina.