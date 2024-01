Čaputová udelila štátne vyznamenania 33 osobnostiam, sú medzi nimi aj Vlhová, biskup Malý a novinár (foto)

Ocenenie aj pre poľského novinára

15.1.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v nedeľu 14. januára pri príležitosti 31. výročia vzniku Slovenskej republikyAko informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec , ocenenie si prevzala napríklad lyžiarka Petra Vlhová, ktorá obdržala Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.Ocenené boli aj osobnosti zo zahraničia napríklad poľský novinár Adam Michnik, ktorý dostal Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Poľskou republikou a SR alebo český biskup Václav Malý, ktorého prezidentka ocenila Radom Bieleho dvojkríža II. triedy, za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a SR.Ďalšími ocenenými boli v kategórii in memoriam, napríklad Gizela Fleischmannová, ktorá obdržala Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, Marína Paulínyová, ktorej bol udelený Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedy za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života, Darina Bancíková, ktorá obdržala Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, Otta Plávková, ktorej prezidentka udelila Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu a Rudolf Fiby ktorého hlava štátu ocenila Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.Ocenenie in memoriam, konkrétne Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu prezidentka udelila aj krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi. Hlava štátu tiež vyznamenala Blahoslava Uhlára (Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia), Romana Poláka (Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadla), Ninu Polákovú (Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti klasického tanca), Petra Kerekesa (Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti filmu) a Juraja Valčuhu (Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí).Ďalšími ocenenými boli Peter Gombita (Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky), Eva Sopková (Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky), Mariana Kováčová (Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky), Gabriella Jarábik (Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky), Eva Gašparová (Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry), Mária Bieliková (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva), Mária Dušinská (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí), László Szarka (Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskou republikou), Jan Rychlík (Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou) a tiež Jakub Krako (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu).Ocenenie od hlavy štátu tiež obdržali Peter Mikuláš (Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí), Stanislav Rakús (Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry), Koloman Kertész Bagala (Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia), Juraj Bartusz (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia), Július Koller (Pribinov kríž I. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia), Eva Husáriková (Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj kultúry a umenia zahraničných Slovákov), Marián Marko (Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky), Eva Pavlíková (Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky) a Peter Bebjak,(Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti filmu).