Fico rozdáva peniaze z rezervy spriazneným starostom. Za „nepredvídateľné výdavky“ považuje workout ihriská aj kosačku

Ficovo chovanie neprekvapilo

Nové znenie formulky

Nedočerpaná rezerva

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.1.2024 (SITA.sk) - Robert Fico Smer-SD ) rozdáva peniaze z rezervy predsedu vlády najmä svojim spriazneným starostom. Upozornila na to organizácia Transparency International Slovensko TIS ), podľa ktorej z 258-tisíc eur pridelených obciam skončilo až 187-tisíc (77 percent) u starostov nominovaných vládnymi stranami, hoci ich podiel vo voľbách dosiahol necelých 31 percent.Z 26 podporených obcí vedie opozičný starosta jedinú, nezávislí sú traja, hoci vo voľbách získali cez 46 percent. Uspieť sa podarilo napríklad exposlancom Smeru-SD Milanovi Panáčekovi, starostovi obce Dohňany, alebo Dušanovi Bublavému , starostovi Častkoviec.„Staronovému premiérovi Robertovi Ficovi stačilo pár týždňov, aby nasmeroval roky kritizované rozdeľovanie peňazí z rezervy predsedu vlády k starým manierom. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s Ficovým prístupom k rezerve neprekvapí, že väčšina skončila u spriaznených starostov,“ uvádza TIS.Organizácia zároveň upozornila na to, že zatiaľ čo v minulom období boli prijímatelia dotácie povinní pri investícii uvádzať text „Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky“, aktuálne znie formulka „Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky, Roberta Fica.“Na politické zneužívanie rezervy upozorňuje Transparency už od čias Mikuláša Dzurindu , no za predošlých vlád Smeru dospelo k vrcholu.„Nielenže túto rezervu, ktorá má podľa zákona slúžiť na „nepredvídateľné výdavky“, enormne navýšili a pri podpore silno uprednostňovali spriaznených starostov a subjekty, ale prestali zverejňovať aj zoznamy podporených žiadateľov. V Transparency sme preto volali po zrušení takejto rezervy a jej presune do štandardnejších mechanizmov,“ poukazuje TIS.Vláda po roku 2020 rezervu zachovala, premiér Eduard Heger však pravidlá prideľovania peňazí z rezervy aspoň upravil k lepšiemu a Úrad vlády SR začal podrobnosti opäť zverejňovať. Prostriedky z rezervy takto naposledy prideľovali vlani v apríli. Hegerov nástupca a úradnícky premiér Ľudovít Ódor s rezervou hýbať nemohol, keďže jeho vláda nezískala dôveru v parlamente.Fico tak po nástupe na Úrad vlády našiel rezervu nedočerpanú a ihneď začal prideľovať nové dotácie. Ich zoznam na webe Úradu vlády už opäť chýba, no dohľadať sa dajú v centrálnom registri zmlúv. Peniaze na „nepredvídateľné výdavky“ tak dostali obce napríklad na rekonštrukciu kabín v športovom klube, rekonštrukciu obecného úradu, vybudovanie workout ihriska, na nákup traktorovej kosačky či meračov rýchlosti.