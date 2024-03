Čaputová upozorňuje na riziká návrhu zákona rušiaceho RTVS, bude v rozpore s novým Európskym aktom o slobode médií

Štáty majú rešpektovať redakčnú slobodu

Viazaní sme európskou legislatívou

Vstúpi do platnosti 20 dní od publikovania

15.3.2024 (SITA.sk) - Návrh zákona rušiaci RTVS a zriaďujúci novú inštitúciu verejnoprávnej televízie a rozhlasu v inej podobe z dielne ministerstva kultúry je v priamom rozpore s novým Európskym aktom o slobode médií, ktorý má chrániť nezávislosť všetkých médií, osobitne verejnoprávnych, pred vládnymi a politickými zásahmi. Vo svojom piatkovom stanovisku to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Vládnej väčšine by totiž jednoduchým spôsobom umožnil politicky ovládnuť verejnoprávne médiá. Napríklad by podľa svojej ľubovôle mohla kedykoľvek odvolať a vymeniť riaditeľa rozhlasu a televízie. Parlamentnou väčšinou zvolená Programová rada by zase mala právo vstupovať do programu a relácií rozhlasu a televízie posudzovaním ich štandardov," podotkla prezidentka.Doplnila, že spomínané nariadenie Európskej únie (EÚ) upravuje mechanizmy na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti verejnoprávnych médií napríklad aj tým, že riaditeľa takejto inštitúcie je možné odvolať iba zo zákonných dôvodov.V zmysle uvedeného nariadenia majú členské štáty rešpektovať redakčnú slobodu a nezávislosť poskytovateľov mediálnych služieb a vytváraním národných regulačných orgánov nezasahovať do redakčných politík a redakčných rozhodnutí ani sa nesnažiť o ich ovplyvňovanie.Podľa rozhodnutí Súdneho dvora EÚ sme ako členský štát už od momentu nadobudnutia platnosti viazaní európskou legislatívou.„Znamená to povinnosť zdržať sa aj prijatia takých zákonov, ktoré by v období medzi nadobudnutím platnosti nariadenia a dátumom jeho priamej účinnosti vo vnútroštátnej legislatíve, pôsobili proti cieľom nariadenia či dokonca boli v bezprostrednom rozpore s jeho ustanoveniami," upozornila prezidentka.Upriamila pozornosť na fakt, že nariadenie má vstúpiť do platnosti 20 dní od publikovania, teda v čase prijatia zákona navrhnutého ministerstvom kultúry už bude platné.„Je zrejmé, že návrh zákona z dielne ministerstva kultúry by bol jednoznačne v rozpore s účelom a textom tohto nariadenia. A bol by zrejme aj v nesúlade s ústavným princípom slobodnej súťaže politických síl a tiež so zákazom cenzúry a ochranou hospodárskej súťaže," dodala Čaputová.