Slovensko a Grécko zdieľajú podobné názory, podľa Pellegriniho je to kľúčové pre ďalšie prehlbovanie vzťahov (foto)

Vzťahy sú na veľmi dobrej úrovni

Potenciál v rozšírení spolupráce

Deklaroval pomoc pre Ukrajinu

Venovali sa nelegálnej migrácii

15.3.2024 (SITA.sk) - Slovensko a Grécko zdieľajú podobné názory, čo je kľúčové pre ďalšie prehlbovanie vzťahov. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) po stretnutí s gréckou prezidentkou Katerinou Sakellaropouluovou Predseda parlamentu prezidentku prijal na Bratislavskom hrade, kde bolo podpísané aj Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Helénskej republiky, ktoré sa týka požiarnej prevencie a reakcií na prípadné živelné katastrofy.Témami stretnutia Pellegriniho s gréckou prezidentkou boli bilaterálne vzťahy, podpora vstupu krajín Západného Balkánu do EÚ, vojna na Ukrajine a migrácia. Informoval o tom Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.Predseda parlamentu sa s prezidentkou zhodli na tom, že Slovensko a Helénska republika majú vzťahy na veľmi dobrej úrovni. Ako Pellegrini zdôraznil, Grécko je blízkym partnerom nielen v EÚ, ale je aj spoľahlivým spojencom v rámci Severoatlantickej aliancie. Predseda parlamentu vidí potenciál aj v rozšírení spolupráce medzi parlamentmi, napríklad v súvislosti s výmenou skúseností na úrovní zahraničných či branno-bezpečnostných výborov oboch krajín. Sakellaropouluová pri tejto príležitosti ocenila pomoc Slovenska pri hasení požiarov, ktoré vypukli v lete roku 2021.„Veľmi si vážime rýchlu reakciu Slovenska na naše žiadosti o pomoc pri hasení požiarov, ktoré vypukli na ostrove Evia. A to nielen my politici, ale aj bežní ľudia," vyhlásila grécka prezidentka s tým, že podpísaním memoranda sa spolupráca a vzťahy ešte väčšmi zintenzívnia.Súčasne sa zhodli na podpore vstupu Západného Balkánu do EÚ. Pellegrini pripomenul, že Slovensko kladie dôraz na čo najskoršie otvorenie prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou a podporuje aj integráciu ďalších potenciálnych členských krajín.Témou rokovania bola aj vojna na Ukrajine . Pellegrini a Sakellaropouluová sa zhodli na rešpektovaní suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Pellegrini deklaroval, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.„Najmä povojnová obnova Ukrajiny bude veľmi veľkou výzvou, pretože si bude vyžadovať systematické riešenia. Bude dôležité, aby obnova Ukrajiny bola súčasne prepojená s reformami, ktoré Ukrajina musí urobiť pre vstup do EÚ. Najmä v oblasti reforiem je Slovensko pripravené zdieľať svoje skúsenosti s Ukrajinou," uviedol Pellegrini.Na záver otvorili aj tému nelegálnej migrácie. Grécka prezidentka ocenilo spoločný projekt Grécka a Slovenska, ktorý realizoval slovenský rezort vnútra. Projekt sa zameral na zlepšenie prístupu migrantov k službám zdravotnej starostlivosti na gréckych ostrovoch.Pellegrini uzavrel, že SR je naďalej v súvislosti s nelegálnou migráciou pripravená poskytnúť finančnú, personálnu a materiálnu pomoc nielen v EÚ ale aj mimo nej, a to najmä v krajinách pôvodu migrácie a tranzitných krajinách.