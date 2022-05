Čaputová:V B. Turzonovovej sme získali vynikajúcu a všestrannú herečku

Slovensko malo veľké šťastie, že v Božidare Turzonovovej získalo vynikajúcu a všestrannú herečku, pedagogičku, predstaviteľku silnej a jedinečnej hereckej generácie Slovenského národného divadla (SND). Pri príležitosti herečkinho sobotného významného životného jubilea – 80 rokov to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Obohatili ste slovenské i české publikum o mnohé nezabudnuteľné postavy na divadelných doskách vo filme i televízii. Dokázali ste sa do nich ponoriť, precítiť ich a odovzdať ich posolstvo publiku," adresovala prezidentka Turzonovovej. Zaželala jej zároveň ďalšie zaujímavé úlohy.



Turzonovová sa narodila 28. mája 1942 v Sofii. Pochádza zo srbsko-macedónskej rodiny, avšak od útleho veku vyrastala na Slovensku. Od detstva navštevovala dramatický krúžok v bratislavskom Dome pionierov a mládeže, pôsobila v detskom rozhlasovom súbore, recitovala na rôznych súťažiach a venovala sa aj hre na klavíri. Je absolventkou Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

Na snímke herečka Božidara Turzonovová počas tlačovej konferencie k predstaveniu novej hry Čaj a apokalypsa v Slovenskom národnom divadle (SND) 23. júna 2021 v Bratislave.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Premiér: B. Turzonovová je pýchou slovenského umenia

Od roku 1963 je členkou Činohry SND, kde pôsobí nepretržite dodnes. V aktuálnej divadelnej sezóne účinkuje v celej desiatke úspešných inscenácií. Označovaná je za hereckú divu, hereckú legendu i za jednu z prvých dám slovenského divadla. Zahrala si aj v mnohých televíznych filmoch a inscenáciách.Božidara Turzonovová vdýchla v divadle život množstvu postáv, ktorými oslovila tisícky divákov. Je pýchou slovenského umenia. Pri príležitosti herečkinho sobotného významného životného jubilea – 80 rokov to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO)."Je to pre herca obrovská výzva zahrať postavu tak, aby sa ľudia s ňou stotožnili a pochopili ju. Pani Turzonovovej sa to darilo, ako na doskách, ktoré znamenajú svet, tak aj na filmovom plátne," skonštatoval predseda vlády.Ocenil, že umelkyňa vychováva ďalšiu generáciu hercov, ktorým odovzdáva svoje cenné skúsenosti. "Inšpiratívna žena plná elánu a odhodlania," poznamenal Heger. Turzonovovej aj prostredníctvom sociálnej siete zablahoželala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).