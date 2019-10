Čaputová: V4 by mala prichádzať častejšie s konštruktívnymi návrhmi

Zľava český prezident Miloš Zeman, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, maďarský prezident János Áder a poľský prezident Andrzej Duda počas dvojdňového summitu prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorý začak 2. októbra 2019 na zámku Lány v Českej republike. Foto: TASR - Marián Garaj/Kancelária prezidenta SR Foto: TASR - Marián Garaj/Kancelária prezidenta SR

Lány 2. októbra (TASR) – Vyšehradská štvorka by mala prichádzať častejšie s konkrétnymi konštruktívnymi návrhmi. Myslí si to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá to povedala aj svojim partnerom počas rokovaní na summite prezidentov krajín V4, ktorý sa v stredu začal na zámku v českých Lánoch.skonštatovala Čaputová na brífingu v prvý deň dvojdňového summitu.V prvej časti rokovania sa prezidenti podľa jej slov zamerali na V4, jej miesta v Európskej únii a výzvy, ktorým toto regionálne zoskupenie čelí. Diskutovali aj o vývoji v EÚ, teda o brexite, migrácii, ekologickej kríze i slobode prejavu na internete.Na druhý deň sa k rokovaniam prezidentov V4 pridajú aj prezidenti Slovinska Borut Pahor a Srbska Aleksandar Vučič. Spoločne so svojimi partnermi budú hovoriť o vzťahu EÚ k regiónu západného Balkánu, aktuálnom stave prístupových rozhovorov so Srbskom i o odkaze roku 1989.Slovenská prezidentka očakáva, že pôjde ododala.Slovenskú prezidentku s najvyššími predstaviteľmi Maďarska Jánosom Áderom a Poľska Andrzejom Dudom privítal český hostiteľ, prezident Miloš Zeman na zámku Lány s vojenskými poctami.Podujatie sa koná v rámci českého predsedníctva V4. Česká republika prevzala predsednícku štafetu vo V4 od Slovenska v júli 2019.Čaputová sa na summite hláv štátov V4 zúčastňuje v rámci svojho mandátu prvýkrát. Na poslednom stretnutí prezidentov vyšehradského zoskupenia v dňoch 11. – 12. októbra 2018 na Štrbskom Plese Slovensko reprezentoval vtedajší prezident Andrej Kiska.(osobitná spravodajkyňa TASR Daniela Martinčeková)