FAA pre problém s prasklinami nariadil kontrolu 165 lietadiel

Washington 2. októbra (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) nariadil prevádzkovateľom Boeingov 737 NG povinnú kontrolu lietadiel, pričom v prípade 165 často využívaných strojov musí byť vykonaná do siedmich dní. Dôvodom sú praskliny, ktoré boli zistené na niekoľkých lietadlách.FAA zároveň dodal, že po tejto kontrole bude potrebné preveriť aj lietadlá s nižším počtom letov. Celkovo sa povinná inšpekcia bude týkať 1911 v USA registrovaných lietadiel.Praskliny sa v prípade lietadiel 737 NG objavili na komponente, ktorý umožňuje pripojenie krídiel k trupu lietadla. Zlyhanie tohto komponentu počas letu môže predstavovať pre lietadlo obrovské riziko havárie.Boeing o probléme FAA sám informoval ihneď po tom, ako prasklinu objavil počas modifikácie jedného z častejšie používaných lietadiel v Číne. Neskôr ich objavil aj na niekoľkých ďalších strojoch.Lietadlá 737 NG sú treťou generáciou najpredávanejšieho lietadla Boeingu. Do prevádzky boli zaradené v roku 1997. Tieto stroje s počtom sedadiel do 220 patria k najvyužívanejším v leteckej doprave.Ďalšou generáciou po 737 NG je práve 737 MAX. Tieto lietadlá boli v marci tohto roka uzemnené po tom, ako dva stroje 737 MAX v rozpätí necelých piatich mesiacov havarovali, pričom zahynulo takmer 350 ľudí. Lietadiel 737 MAX sa však problém prasklín netýka.