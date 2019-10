ČAPUTOVÁ: Vojenská ofenzíva Turecka ohrozuje bezpečnosť celého regiónu

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 16. októbra (TASR) - Jednostranná vojenská ofenzíva Turecka vážne ohrozuje stabilitu a bezpečnosť celého regiónu, myslí si to prezidentka Zuzana Čaputová. Zároveň podporuje výzvu členských krajín Európskej únie, aby sa prestali predávať zbrane Turecku. Informovala o tom na sociálnej sieti v súvislosti s vojenskou operáciou v severnej Sýrii namierenou proti Kurdom a teroristom z Islamského štátu." uviedla Čaputová.Prezidentka sa tiež obáva, že sa v dôsledku stupňujúceho sa konfliktu môže do Európy vrátiť utečenecká kríza so všetkými jej dôsledkami. Tvrdí, že táto téma sa môže zneužiť na ovplyvňovanie volieb a vyvolávanie spoločenského napätia populistickými a extrémistickými silami.povedala Čaputová.