Na vši platí hygiena a disciplína, radia hygienici

Bratislava 16. októbra (TASR) - Najúčinnejšia prevencia proti všiam je striktné dodržiavanie zásad osobnej hygieny.informuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Zavšivavenosť alebo pedikulóza je parazitárne ochorenie prenosné z človeka na človeka. Dieťa so všami nesmie navštevovať školu alebo škôlku a musí sa liečiť. Pokiaľ ide o liečbu a preventívne opatrenia proti šíreniu nákazy v rodine, každý člen by mal používať liečebný vlasový prípravok, až kým sa vší a hníd úplne nezbaví.radí vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností ÚVZ SR Jana Hamade.doplnila odborníčka. Upozornila, že dezinsekcia prostredia je pri pedikulóze neúčinná, pretože voš hlavová mimo hostiteľa neprežije.Pedikulóze možno predchádzať striktným dodržiavaním osobnej hygieny, najmä pri používaní posteľnej bielizne a uterákov a pravidelnými kontrolami vlasov detí rodičmi. Nie je vhodné vymieňať si osobné veci ako čiapky, šály a oblečenie v kolektívoch malých detí. Každé dieťa musí používať svoj hrebeň.Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež upravuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Pri výskyte vší u žiakov základnej školy sa má postupovať podľa prevádzkového poriadku, ktorý musí prevádzkovateľ vypracovať a predložiť na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).hovorí Hamade. Je to napríklad vylúčenie žiaka z kolektívu a upozornenie rodiča, že žiak nesmie prísť do školy zavšivavený.dodáva. O podozrení na prenosné ochorenie pedagogický pracovník informuje rodiča, ktorý by mal zabezpečiť, aby dieťa vyšetril praktický lekár.Pedikulóza nepatrí medzi povinne hlásené prenosné ochorenia, napriek tomu je bežnou praxou, že sa hromadný výskyt hlási na odbor epidemiológie príslušného RÚVZ. Prevádzkovateľ pri spracovávaní návrhu opatrení môže úrad požiadať o odbornú pomoc.Voš hlavová je cudzopasný hmyz, ktorý parazituje vo vlasoch, prípadne aj v obočí, vo fúzoch a v brade. Vši sa prenášajú kontaktom. Najčastejšie sa vyskytuje voš detská, najmä u detí od dvoch do 12 rokov.hovorí odborníčka.