ČAPUTOVÁ: Vojenské nákupy musia byť transparentné, zatiaľ mám otázniky

Na snímke vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v prezidentskom paláci ministra obrany SR Petra Gajdoša (vľavo). Bratislava, 9. júla 2019. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Vojenské nákupy musia spĺňať prísne kritériá transparentnosti obstarávania, pretože ide o verejné zdroje a ľudia by nemali mať pochybnosti o tom, či sú vynakladané hospodárne. Po stretnutí s ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS) to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.dodala.Prezidentka si podľa svojich slov zatiaľ zisťuje viac informácií.vysvetlila. Na stretnutí tiež podľa svojich slov zdôraznila, že by mali všetky plánované nákupy zodpovedať záväzkom Slovenska vo vzťahu k NATO. Potešilo ju tiež, že plánované sú aj investície do osobného vybavenia vojakov, nielen ťažkej techniky.Ďalšou témou, o ktorej chce ešte prezidentka hovoriť, je bezpečnostná stratégia. Utorkové stretnutie s ministrom obrany bolo však podľa Čaputovej len úvodné, zoznamovacie.priblížila. Podľa svojich slov plánuje byť s armádou v častom kontakte, pretože ju považuje za dôležitú zložku verejnej moci.Gajdoš po stretnutí s prezidentkou zdôraznil, že všetky nákupy sú realizované v súlade s dlhodobým plánom a musia byť schválené aj vládou SR. S prezidentkou chce podľa svojich slov komunikovať aj naďalej.dodal.