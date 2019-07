Juncker neuspel s návrhom o eurokomisároch

Na snímke Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. júla (TASR) - Členské štáty EÚ zamietli návrh predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, aby sa agenda eurokomisárov, zvolených za poslancov Európskeho parlamentu, prerozdelila medzi ostatných členov exekutívy EÚ, čím by sa ušetrili finančné náklady. Mandát súčasnej eurokomisie sa končí 31. októbra tohto roku.Juncker považuje za zbytočné vymenovať na obdobie štyroch mesiacov nových komisárov z tých krajín, ktoré o svojho nominanta prišli po jeho zvolení do EP. Z pôvodne piatich eurokomisárov, ktorí kandidovali v eurovoľbách, sa pre kariéru europoslanca rozhodli napokon len dvaja - estónsky komisár Andrus Ansip a rumunská komisárka Corina Creţuová.Rozdelenie ich kompetencii medzi ostatných členov EK by podľa Junckera ušetrilo európskym daňovým poplatníkom zhruba milión eur na jedného komisára. Do tejto sumy sú zahrnuté náklady na ich uvedenie do funkcie, na personál, chod kancelárie a dôchodok, na čo všetko majú podľa zákona právo. Jucker pritom zdôrazňuje, že končiaca komisia už nebude prijímať nijaké strategické rozhodnutia.Ministri členských krajín však tento návrh zamietli a to aj napriek tomu, že Juncker už minulý týždeň prerozdelil pracovnú agendu po komisároch, ktorí sú od 2. júla členmi EP.Podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič bol poverený dočasným riadením agendy jednotného digitálneho trhu, ktorú zastával Ansip. Eurokomisár pre rozširovanie a susedskú politiku Johannes Hahn mal zase prevziať agendu regionálneho rozvoja, ktorú mala na starosti Creţuová.Tlačová agentúra Agerpres uviedla, že rumunská premiérka Viorica Dančilaová už poslala Junckerovi list s návrhom, aby "rumunské" kreslo v eurokomisii prevzal Ioan Mircea Pašcu. Tento bývalý europoslanec a exminister obrany však nie je nominantom rumunskej vlády na člena novej eurokomisie, ktorá by mala úradovať do roku 2024.S "lacnejším" návrhom podľa týždenníka Politico prišlo Estónsko, ktoré chce nahradiť Ansipa bývalou ministerkou hospodárstva Kadri Simsonovou. Estónsky premiér Jüri Ratas listom Junckera informoval, že Simsonová je oficiálnou kandidátkou Estónska na člena budúcej exekutívy EÚ. To znamená, že v jej prípade by sa ušetrila časť nákladov, keďže od 1. novembra 2019 by pokračovala v práci už ako členka novej komisie.Po zamietavom stanovisku členských krajín by mal Juncker preskúmať vhodnosť a odborné spôsobilosti oboch náhradníkov na prácu v eurokomisii a navrhnúť im pracovnú agendu, ktorá nemusí byť rovnaká, akú mali ich predchodcovia. Následne by mal oznámiť ich mená Európskemu parlamentu, ktorý by mal oboch nominantov vypočuť a odobriť ich dočasné pôsobenie v EK.V neprospech tejto verzie hovorí malý časový priestor, lebo europarlament zasadá už na budúci týždeň. Ak sa celý proces nepodarí urýchliť, k schvaľovaniu nových eurokomisárov dôjde až po letných prázdninách, v septembri. To znamená, že dvojica nových členov exekutívy by bola vo funkcii prakticky iba niekoľko týždňov.