Čaputová vyjadrila podporu moderátorke Jančkárovej z RTVS, v prípade vyhrážok už koná aj NAKA

Z ľudí sa stávajú terče

NAKA začala trestné stíhanie

28.2.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadruje podporu všetkým novinárom, na ktorých sa útočí pre výkon ich profesie. Predovšetkým chce vyjadriť podporu Marte Jančkárovej a vedeniu RTVS v súvislosti s útokmi od niektorých poslancov Smeru-SD a následný verbálny lynč od ich priaznivcov.Napísala to v statuse na sociálnej sieti s tým, že to považuje za absolútne neprípustné obzvlášť na Slovensku, kde už došlo k vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej „Keď politik vyhlási, že pôjde po nich, tak musí vedieť, že robí z ľudí terče a v internetovom dave budú nasledovať vulgárne vyhrážky a zastrašovanie. To, čo ale útočiaci politici nevedia je, či v tomto dave nebude aj niekto, kto svoju vyhrážku raz dokoná a zabije. Lebo k tomu vyhrážky smerujú," skonštatovala ďalej Čaputová.Hlava štátu dodala, že aj keď je nenávisť hlučná a nebezpečná, nikdy sa jej nesmieme poddať, lebo zlu sa neustupuje. „Jedno je jasné, kto neudrží sám seba v hraniciach slušnej politiky, nie je hoden spravovať túto krajinu," dodala prezidentka na záver.Vo veci vyhrážok, ktoré smerovali voči redaktorke RTVS Marte Jančkárovej, už začala Národná kriminálna agentúra (NAKA) konať. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. NAKA začala trestné stíhanie podľa paragrafu Trestného zákona , ktorý hovorí o nebezpečnom vyhrážaní na viacerých osobách. RTVS podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre vyhrážky moderátorke Jančkárovej.Ako rádiotelevízia informovala v tlačovej správe, po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka Čaputová a po Sobotných dialógoch z 25. februára, do ktorých sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho nepozvaný politik Smeru-SD Ľuboš Blaha , čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla, dostala moderátorka výhražné e-maily a výhražný telefonát.