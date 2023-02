Lukašenko pricestuje do Pekingu na trojdňovú návštevu, na Západe rastú obavy

Čína obvinenia odmieta

28.2.2023 (SITA.sk) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko , ktorý je blízkym spojencom ruského vodcu Vladimira Putina , v utorok pricestuje na trojdňovú návštevu do Pekingu. Stane sa tak v čase rastúceho geopolitického napätia v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine.Podľa Číny je návšteva „príležitosťou na podporu ďalšieho rozvoja spolupráce medzi krajinami“, na Západe však rastú obavy, že Čína zvažuje poskytnutie vojenskej podpory Rusku, čo by podľa Spojených štátov malo vážne dôsledky.Čína označila americké tvrdenia za snahu pošpiniť ich, pričom tvrdí, že jej cieľom je podpora mierových rokovaní, zatiaľ čo Washington a spojencov Peking obviňuje zo zhoršovania konfliktu tým, že poskytujú Ukrajine zbrane na obranu.Peking tvrdí, že udržuje v súvislosti s vojnou, ktorá trvá už viac ako rok, neutrálny postoj, no zároveň pestuje „priateľstvo bez obmedzení“ s Ruskom a dosiaľ odmieta Moskvu kritizovať za inváziu, či ju aspoň tak označiť. Spojené štáty a Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) obviňuje z vyprovokovania konfliktu a kritizuje sankcie uvalené na Rusko a subjekty, ktoré mu napomáhajú vo vojenskom ťažení.Minulý týždeň sankcie zasiahli aj čínsku spoločnosť Spacety China, ktorá dodávala satelitné zábery Ukrajiny spojencom Wagnerovej skupiny, pričom na sankčný zoznam sa dostala aj pobočka Spacety China sídliaca v Luxembursku.Bielorusko podporuje Moskvu a pred rokom umožnilo použitie svojho územia na spustenie útoku na Ukrajinu. V krajine sa tiež naďalej nachádzajú ruské vojská, lietadlá a zbrane.Čína dlhodobo udržuje blízke vzťahy s Lukašenkom, jediným prezidentom Bieloruska odkedy tento post v roku 1994 vznikol. V roku 2020 Lukašenko tvrdo zasiahol proti protestom, ktoré vypukli v dôsledku volieb považovaných opozíciou i Západom za zmanipulované.