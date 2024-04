Čaputová vymenovala nového generála, dvoch povýšila (foto)

18.4.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová dnes povýšila a vymenovala troch generálov Ozbrojených síl SR. Do hodnosti generálmajora povýšila brigádnych generálov Jaroslava Kráma a Juraja Štefanku , do hodnosti brigádneho generála povýšila plukovníka Aurela Sabóa.„Svoje schopnosti zdokonaľovali na pôdach zahraničných škôl a inštitúcií, v štruktúrach Severoatlantickej aliancie či v medzinárodných mierových misiách. K ich práci patria riadiace a manažérske schopnosti a tiež ochota odovzdávať svoje poznatky a skúsenosti ďalším generáciám,“ uviedla prezidentka.Podľa jej slov patria nielen medzi špičkových ľudí Ozbrojených síl SR , ale zosobňujú ich previazanosť so spojeneckými vojskami Severoatlantickej aliancie. „Generálom blahoželám k novým hodnostiam. Prajem im veľa úspechov, síl a zdravia pri plnení náročného poslania, akým je obranyschopnosť Slovenskej republiky a ochrana bezpečnosti jej obyvateľov,“ dodala.Návrhy na vymenovanie a povýšenie profesionálnych vojakov do vyššej generálskej hodnosti predkladá hlave štátu vláda na návrh ministra obrany.