Zurian nebol doteraz na polygrafe, vyčíta Mikulec a hovorí o možných pokynoch z ruských tajných služieb (video)

18.4.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra a šéf policajnej inšpekcie pokračujú v reformách bývalej vlády. Uviedol to bývalý minister vnútra Roman Mikulec hnutie Slovensko ) v reakcii na štvrtkové vyjadrenia súčasného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana v súvislosti s prezentovaním správy Úradu inšpekčnej služby za rok 2023.„Nedozvedeli sme sa z dnešnej tlačovej konferencie ministra vnútra a šéfa policajnej inšpekcie nič konkrétne, iba to, že pokračujú v reformách, ktoré zaviedla bývalá vláda, že Zurian nie je ochotný zúčastniť sa na polygrafe aj napriek platnému nariadeniu, a že robia reorganizáciu na základe reorganizácie, ktorú urobila bývalá vláda. Dozvedeli sme sa len to, čo sa im samozrejme hodí," vyhlásil Mikulec.Mikulec pripomenul, že Zurian bol obvinený z viacerých trestných činov. „Je treba objektívne povedať, že bol zbavený týchto obvinení, ale skrýval sa v Bielorusku. To nie je úplne možné sa tam skrývať bez toho, aby o tom vedeli tajné služby a nejakým spôsobom s ním komunikovali," uviedol Mikulec a vysvetlil, že Bielorusko je absolútne prepojené na Rusko a ruské tajné služby.„Opýtal by som sa Zuriana, či robí teraz na základe pokynov ruských tajných služieb. Myslím si, že aj preto sa bráni tomu, ísť na polygraf," uviedol Mikulec. Pripomenul nariadenie ministra vnútra z roku 2013, na základe ktorého sa na polygrafe zúčastňujú aj riadiaci funkcionári okrem odboru kontroly.„Zurian nerobí na odbore kontroly, takže by sa mal zúčastniť na polygrafe. Som absolútne presvedčený, že keby mu na polygrafe dali otázku týkajúcu sa vydierateľnosti, ten polygraf by vybuchol," vyhlásil exminister vnútra.Mikulec je súčasne presvedčený, že čísla a dáta o činnosti Úradu inšpekčnej služby budú v skutočnosti podobné ako v roku 2022.„Zurian povedal, že na úseku operatívno pátracej činnosti boli zistené nedostatky. Tieto boli zistené aj po mojom nástupe v roku 2020, keď policajnú inšpekciu viedol Adrián Szabó ," podotkol a pripomenul, že po pár mesiacoch bol obvinený z korupcie a odsúdený.Inšpekcia pod jeho vedením nevykonávala takmer žiadnu činnosť, ktorú mala vykonávať. „Vieme aj z medializovaných informácii, že trestnú činnosti policajtov by mali vyšetrovať vyšetrovatelia policajnej inšpekcie, no pod vedením Szaba samozrejme na to nebola príležitosť, a preto to museli vyšetrovať vyšetrovatelia NAKA," dodal Mikulec.Potom pokračoval, že v roku 2023 bolo reálnym výsledkom činnosti policajnej inšpekcie zistenie skutočností o protizákonnej činnosti tímu Oblúk, konkrétne o manipulácii odposluchov. Mikulec tiež dodal, že reorganizácia úradu, o ktorej hovoril minister, je len pokračovaním toho, čo začala bývalá vláda.Policajná inšpekcia si podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) bude odteraz robiť svoju robotu, nebude nikoho kryť a bude vyvodzovaná zodpovednosť.Do nástupu Zuriana na post riaditeľa bol podľa ministra úrad nefunkčný, pričom politická zodpovednosť smeruje do opozičných lavíc.Úlohou Úradu inšpekčnej služby za vlád Eduarda Hegera a počas úradníckej vlády podľa ministra nebolo vyšetrovanie podozrení z páchania trestnej činnosti policajtov, ale „kryť vlastné zadky a kryť čurillovcov, ", preto bol podľa ministra zrušený aj tím Oblúk a odvolaný bývalý minister vnútra Ivan Šimko „Bol proti tomu, aby jeden z podozrivých stál pomaly na čele Úradu inšpekčnej služby. Toto všetko je zodpovednosť vlád, ktoré tu boli, a ich nominantov," uviedol minister. Zurian podľa jeho slov našiel úrad vo veľmi zlom stave.