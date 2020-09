Čaputová: Za užitie alebo držanie marihuany pre osobnú potrebu by nemuselo hneď hroziť väzenie

Prísne pri predaji a distribúcii

Odpustená časť trestu

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová by uvítala otvorenie otázky primeranosti trestov za užitie marihuany. Stanovisko hlavy štátu poskytol agentúre SITA jej hovorca Martin Strižinec Čaputová si myslí, že výsledkom aktuálnej právnej úpravy je množstvo prípadov, keď dĺžka trestu nezodpovedá spoločenskej nebezpečnosti daného skutku.„Sú to prípady konkrétnych ľudí, ktorí pre nerozvážnosť strávia významnú časť svojho života vo väzení,“ dodala prezidentka. Ako však spresnila, prísne treba postupovať pri osobách, ktoré sú odsúdené za predaj a distribúciu drog.Prezidentka by uvítala právnu úpravu, ktorá by užitie alebo držanie marihuany pre osobnú spotrebu hneď netrestala odňatím slobody, ale posilňovala by aspekt prevencie a odbornej pomoci.„Naším cieľom by malo byť týmto ľuďom pomôcť z ich situácie von a nie uvrhnúť ich ešte do väčších problémov,“ uzavrela.Prezidentka Zuzana Čaputová minulý týždeň odpustila časť trestu 28-ročnému mužovi, ktorý bol dvakrát odsúdený za držanie a konzumáciu marihuany.Muž bol odsúdený na 10 rokov a päť mesiacov odňatia slobody a viac ako polovicu trestu si už odpykal. Hlava štátu pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila, že odsúdený s návykovou látkou neobchodoval.