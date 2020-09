Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí od ľudí žiadajú prihlasovacie údaje do internetbankingu

Používajú rôzne zámienky

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje ľudí, aby nikomu neposkytovali údaje od svojho internetbankingu. Polícia SR o tom informovala vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že v poslednom období sa množia podvody, keď sú ľudia telefonicky kontaktovaní rôznymi „spoločnosťami“.Tie od nich požadujú, aby poskytli svoje prihlasovacie údaje do internetbankingu. Ako policajti dodali, žiadna spoločnosť od ľudí nikdy nežiada tieto údaje, a to ani telefonicky, ani mailom či poštou.Páchatelia podvodu podľa polície svoju požiadavku zdôvodňujú rôznymi zámienkami.„Množia sa prípady, kedy sa vydávajú za technickú podporu softvérových spoločností, prípadne prevádzkovateľov platobných prostriedkov. V momente, keď obeť poskytne svoje prihlasovacie údaje do internetbankingu, príde o všetky svoje peniaze na účte. Už dnes Slováci takýmto spôsobom prišli o státisíce eur,“ konštatuje polícia.Polícia preto ľudí v tejto súvislosti informuje aj o tom, ako rozpoznať podvodný e-mail.Ten pôsobí akoby bol zaslaný z vierohodnej inštitúcie a väčšinou vyzýva na zrušenie platby, zvýšenie bezpečnosti, zaplatenie poplatku, aktualizáciu údajov a podobne.Taktiež obsahuje internetový link, ktorý ľudí automaticky presmeruje na falošnú stránku internetového bankovníctva alebo na zadanie platby kartou.Ďalšími podozrivými znakmi sú podľa polície netypická alebo nezvyčajná adresa odosielateľa, gramatické chyby v texte alebo to, že danú službu ani osoba nevyužíva alebo neočakáva žiadnu zásielku.