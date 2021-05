Čaputová: Začína sa obdobie, počas ktorého sa uskutoční debata o budúcnosti Európy a jej smerovaní

Slováci môžu povedať, akú EÚ chcú

Spoločné hľadanie odpovedí



Príhovor prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej pri príležitosti otvorenia Konferencie o budúcnosti Európy

Vážený predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

Vážený predseda vlády Slovenskej republiky,

Vážený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

Vážené dámy, vážení páni,

Som rada, že sme sa tu dnes mohli stretnúť, aby sme spoločne ohlásili začiatok, pre Slovensko a ostatné európske krajiny, významného procesu. Začína sa tak obdobie, počas ktorého bude prebiehať diskusia o budúcnosti a ďalšom smerovaní Európy. Je nesmierne dôležité, aby sme aj my na Slovensku boli v tejto diskusii prítomní. Aby naše názory a naše postoje boli jej súčasťou.



Konferencia o budúcnosti Európy je v prvom rade príležitosťou pre ľudí zapojiť sa a povedať svoj názor na to, akú Európu chceme. A za akou budeme spoločne stáť. Európska únia sme totiž my. Nie je to len fráza, je to vyjadrene našej slobodnej voľby. S ostatnými krajinami EÚ zdieľame nielen spoločnú geografiu či s väčšinou z nich aj spoločnú menu. S EÚ sme bytostne prepojení. Až 90% priamych zahraničných investícii na Slovensku pochádza z európskych krajín. Veľká časť legislatívy, ktorú prerokúva náš parlament, je legislatíva, ktorú spolu-tvoríme za účasti našich zástupcov na pôde Európskej únie.



Táto doba pred nás stavia veľké výzvy, ktorým musíme ako únia čeliť spoločne. Ako sa postavíme k obnove európskych ekonomík. Ako sa spoločne staneme odolnejšími voči budúcim hrozbám. Ako dokážeme zlepšiť sociálny status našich občanov. Ako zabezpečíme trvalú udržateľnosť a dosiahneme stanovené ciele uhlíkovo neutrálneho kontinentu. To všetko sú otázky, na ktoré potrebujeme spoločne hľadať odpovede.

Ale nielen o týchto výzvach je Konferencia o budúcnosti Európy. Je to aj príležitosť pripomenúť si, že s ostatnými krajinami zdieľame aj hodnoty, ktoré sme sa zaviazali spoločne presadzovať: rešpekt pre ľudskú dôstojnosť, slobodu a demokraciu, rovnosť, princípy právneho štátu či záväzok dodržiavať základné ľudské práva. Príležitosť diskutovať o tom, čo sme pripravení na ich obranu a ochranu robiť. Ako sa postaviť k tomu, čo tieto princípy ohrozuje. Kde určíme hranice konania našich vlád či spoločných inštitúcii vo vzťahu ku globálnym firmám. Ako si dokážeme presadiť naše zákony a pravidlá vo svete hybridných hrozieb a konšpirácií.



Pred Európskou úniou stojí veľké množstvo výziev a otázok o jej budúcom smerovaní. My sme dnes tí, ktorí majú poskytnúť odpovede. Európska únia nestojí na jednom lídrovi a jednej ideológii. Definujeme ju my. Je to priestor hodnôt demokracie a priestor spolupráce. Spolupráce, ktorá umožňuje čerpať výhody členstva ale zaväzuje sa aj solidárne podieľať na riešení spoločných výziev. Veľmi si želám, aby Slovensko bolo naďalej vnímané ako konštruktívny európsky partner. Prispejme k tomu aj našou vecnou diskusiou o budúcnosti Európy.





9.5.2021 (Webnoviny.sk) - Začína sa obdobie, počas ktorého sa uskutoční debata o budúcnosti Európy a jej ďalšom smerovaní.Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov a šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka pri príležitosti Dňa Európy a začiatku Konferencie o budúcnosti Európy. Konferencia je podľa hlavy štátu v prvom rade príležitosťou pre ľudí zapojiť sa a povedať svoj názor na to, akú Európsku úniu (EÚ) chceme.„Európska únia sme totiž my. Nie je to len fráza, je to vyjadrenie našej slobodnej voľby,“ doplnila prezidentka. Pripomenula, že s krajinami EÚ zdieľame nielen spoločnú geografiu alebo s väčšinou z nich aj spoločnú menu.„S Európskou úniou sme bytostne prepojený, pretože až 90 percent priamych zahraničných investícii na Slovensko pochádza z európskych krajín,“ dodala.Zuzana Čaputová zdôraznila, že súčasnosť nastoľuje veľké výzvy, ku ktorým je potrebné čeliť spoločne.„Ako sa postavíme k obnove európskych ekonomík? Ako sa spoločne staneme odolnejšími voči budúcim hrozbám? Ako dokážeme zlepšiť sociálny status našich občanov? Ako zabezpečíme trvalú udržateľnosť a dosiahneme stanovené uhlíkovo-neutrálne ciele? To všetko sú otázky, na ktoré potrebujeme spoločne hľadať odpovede,“ skonštatovala hlava štátu.Prezidentka pripomenula, že Slovensko s krajinami EÚ zdieľa aj hodnoty, ako napríklad rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobodu a demokraciu, rovnosť, princípy právneho štátu či záväzok dodržiavať základné ľudské práva.„Veľmi si želám, aby bolo Slovensko vnímané ako konštruktívny európsky partner. Prispejme k tomu aj našou vecnou diskusiou o budúcnosti Európy,“ uzavrela Zuzana Čaputová.