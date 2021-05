Za mohutný ekonomický rozmach Slovensko vďačí členstvu v EÚ, tvrdí premiér Heger

Ľútosť nad premrhanými eurofondami

Maratón diskusií o budúcnosti EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.5.2021 (Webnoviny.sk) - Je bez akejkoľvek diskusie, že za mohutný ekonomický rozmach vďačí Slovensko členstvu v Európskej únii (EÚ) a solidarite jej členov.Povedal to v príhovore Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) počas stretnutia najvyšších ústavných činiteľov a ministra zahraničných vecí v súvislosti s Dňom Európy a otvorením Konferencie o budúcnosti Európy. „Ľúto mi je všetkých tých premrhaných eurofondov - za každým strateným eurom vidím premárnenú príležitosť zlepšiť život občanov na Slovensku. Už sa to nesmie nikdy zopakovať. Meníme preto ich nastavenie, aby sa stali mocným motorom nášho rozvoja a dobiehania vyspelých štátov Únie,“ pokračoval Heger. Podľa premiéra je na to Plán obnovy a odolnosti SR ideálna príležitosť„Európska únia predstavuje jednotu v rozmanitosti, a my, občania Slovenskej republiky ako jej relatívne noví členovia, máme cennú skúsenosť. Skúsenosť, keď sme čelili útlaku, neslobode a museli sme o svoje miesto v Európe naozaj zabojovať. Aj preto dnes vieme podať pomocnú ruku národom Európy, ktoré sa snažia splniť prísne kritériá a stať sa členmi Európskej únie,“ zhodnotil Heger.Premiér pripomenul, že Konferencia o budúcnosti Európy sa dnešným dňom začína na európskej úrovni, ale aj na Slovensku. Ústavní činitelia preto prijali spoločné vyhlásenie - maratón diskusií o budúcnosti Európskej únie.„Široká demokratická diskusia s verejnosťou, hľadanie zhody je to, čo Európu vystihuje a na čom môžeme ďalej úspešne budovať európsku budúcnosť,“ dodal Heger, ktorý verí, že EÚ bude naďalej priestorom slobody, demokracie a prosperity, garantom mieru na európskom kontinente a inšpiráciou pre svet svojou výkonnou ekonomikou i svojím zodpovedným prístupom k životnému prostrediu.