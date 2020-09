Čaputovú potešil výsledok referenda vo Švajčiarsku, Stöckli ju informoval aj o zvládaní pandémie

Druhú vlnu Švajčiari zvládajú lepšie

Švajčiarsku pomohli rúška

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentku Zuzanu Čaputovú potešil výsledok referenda vo Švajčiarsku, v ktorom Švajčiari odmietli obmedziť voľný pohyb osôb medzi ich územím a krajinami Európskej únie (EÚ) . Hlava štátu to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti po stretnutí s predsedom Rady kantónov švajčiarskeho parlamentu Hansom Stöcklim.Prezidentka zároveň oznámila, že plánuje návštevu Švajčiarska. So Stöcklim diskutovala Čaputová aj o stave právneho štátu na Slovensku a oopatreniach proti koronavírusu „Vďaka masívnemu balíku ekonomickej pomoci, ktorého veľkú časť tvorili aj financie pre kultúru, šport a na obnovu cestovného ruchu, sa im podarilo nepriaznivú situáciu prekonať a prichádzajúcu druhú vlnu pandémie dnes zvládajú lepšie,“ uvidela hlava štátu.Stöckli Čaputovú informoval, že s vysporadúvaním sa s druhou vlnou pandémie pomohlo aj zavedenie nosenia rúšok, ktoré Švajčiari počas prvej vlny vôbec nemali povinné a taktiež dôsledná evidencia a dohľadávanie kontaktov infikovaných osôb.Podľa prezidentky sú vzťahy medzi Slovenskom a Švajčiarskom „veľmi priateľské“ a s veľkým potenciálom rozvoja v ekonomickej, inovačnej a environmentálnej oblasti, na čo sa chce zamerať aj počas svojej návštevy. „Teší ma, že onedlho aj o týchto témach budem pokračovať v rozhovore so švajčiarskou prezidentkou, pani Doris Leuthardovou,“ uzavrela hlava štátu.