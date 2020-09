Prešovský kraj v zariadeniach sociálnych služieb zatiaľ nezavádza sprísnený režim

Platia prísne opatrenia

Myslia na personálne zálohy

29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vo svojich zariadeniach sociálnych služieb zatiaľ nezavádza sprísnené režimy nad rámec už prijatých opatrení hlavného hygienika a rezortného ministerstva. Situácia v 25-tich župných zariadeniach je podľa hovorkyne PSK Daši Jeleňovej nateraz pokojná.Úrad ale odporúča štatutárom byť v maximálnej pohotovosti a promptne reagovať na aktuálnu situáciu a miestne podmienky, v rámci ktorých môžu pristúpiť k prijatiu prísnejších opatrení. „Určite je potrebné prijať sprísnené režimy v zariadeniach, kde žijú najohrozenejšie skupiny obyvateľov. Ak neprídu zhora, pristúpime zrejme k vlastným razantnejším krokom, aby sme zabránili šíreniu koronavírusu, ktorý naberá aj v kraji na intenzite,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský Aktuálne kraj eviduje prípady troch na Covid-19 pozitívnych zamestnancov v Domove pre seniorov v Starej Ľubovni, ktorí sú všetci bezpríznakoví. Ďalších 17 zamestnancov z dôvodu kontaktov s pozitívnym kolegom je v povinnej domácej karanténe a čakajú na výsledky PCR testov. Známky ochorenia nejavia ani klienti zariadenia, z ktorých za posledný týždeň boli PCR testami testovaní piati klienti ohrození možným kontaktom.Rovnako bolo pozastavené poskytovanie ambulantnej a týždennej formy v domove sociálnych služieb v zariadení ZSS Egídius Bardejov. „Stalo sa tak z dôvodu ochrany ostatných prijímateľov a zamestnancov do doby, kedy budú výsledky PCR testu u prijímateľa sociálnej služby, ktorého rodinný príslušník je pozitívny. Všetci zamestnanci boli pretestovaní rýchlotestami s negatívnym výsledkom, známy ešte nie je výsledok PCR testov samotného klienta zariadenia,“ uviedla Jeleňová.V zariadeniach sociálnych služieb PSK platia prísne protiepidemické opatrenia. V lokalitách, kde je evidentne zhoršená epidemiologická situácia sú zakázané návštevy a rovnako aj prijímanie nových klientov. Okrem pravidelného merania telesnej teploty sa zisťuje anamnéza príbuzných dotazníkovou formou. Vytvorené sú tzv. červené zóny, prebieha rýchlotestovanie, pri potvrdených kontaktoch PCR testovanie štandardne nariadené regionálnou hygienou.V zariadeniach prebieha zvýšená dezinfekcia, merania telesnej teploty niekoľkokrát denne. „Musíme byť opatrní a v strehu, keďže vidíme, že situácia sa z hodiny na hodinu mení a prípady pribúdajú. Sme v neustálom kontakte s riaditeľmi našich zariadení. Ak by sa vyskytli problémy, prípady COVID- pozitívnych klientov či zamestnancov, štatutári majú povinnosť nám to oznámiť. Pri súčasnom nekontrolovanom a rýchlom šírení ochorenia musíme myslieť aj na personálne zálohy v sociálnych službách, kde vidíme isté ohrozenie, ale aj možné riešenia,“ dodal Majerský.Kraj podľa Jeleňovej venuje pozornosť aj dostatočnému zásobeniu osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Nateraz ich majú župné zariadenia dostatok s tým, že poskytovatelia majú povinnosť sa nimi zásobiť minimálne na 14 dní.